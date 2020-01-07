Сульшер по-прежнему считает "Юнайтед" крупнейшим клубом в мире

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что его клуб по-прежнему ощущает себя крупнейшим в мире.

В преддверии дерби Манчестера в рамка 1/2 финала Кубка Лиги наставник "горожан" Хосеп Гвардиола намекнул, что его клуб перестал быть "шумными соседями", как "горожан" некогда нарек сэр Алекс Фергюсон.

Однако Сульшер по-прежнему считает "Юнайтед" главным клубом не только в городе, но и во всем мире. Оле Гуннар жаждет восстановить прежнее величие "красных дьяволов".

"Сейчас другие времена. Когда "Сити" сменил владельцев, стало понятно, к чему они будут стремиться".

"Меня ничего и никогда не удивляет в футболе, но они ("Сити") заслуживают быть там, где находятся, после всего того, что они сделали".

"Однако у себя в голове мы по-прежнему являемся крупнейшим клубом в мире, и мы, конечно, хотим снова вернуться на прежние позиции. Это потребует времени".

"Мы — "Манчестер Юнайтед". У нас бывали свои взлеты и падения, но мы всегда возвращались", — цитирует Сульшера Goal.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 07.01.2020 15:00

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  1. scouser2005 07.01.2020 15:35 # scouser2005
    Мне лично будет жаль, если скам повторит путь Лидса, у которого кстати они украли гимн. Мы великая красная команда и нам нужны не менее великие соперники. Так просто и подмывает мысль, что может подбросить им парочку толковых своих игроков, чтобы вывести их из кризиса. Пенсы и прочие столичные арсеналы нам чужие. А манки родные наши мышки.

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  2. emirbukharskiy 07.01.2020 15:28 # emirbukharskiy
    Бля, за@бали уже Михайло , вот нету да норм.новостей.

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  3. last-chapter 07.01.2020 15:25 # last-chapter
    Даже не крупнейшие в Манчестере

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  4. electric 07.01.2020 15:21 # electric
    Красава! Ай да горлумушка, ай да смеаголушка!

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  5. mugabe 07.01.2020 15:06 # mugabe
    Я всё понял. Голум - жирнющий зелёный тролль. Своей "работой" и неуместным пиздежом он мстит клубу за то, что всю свою карьеру проебланил на лавке. Ай да смеагол, ай да сукин сын.

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  6. largo-winch 07.01.2020 15:05 # largo-winch
    ЭТОМУ ХУЕСОСУ БОЛЬШЕ НЕ НАЛИВАТЬ! НАГЛЕТЬ НАЧАЛ ДНИЩЕ КУЧЕРЯВОЕ!

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