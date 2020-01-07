Сульшер по-прежнему считает "Юнайтед" крупнейшим клубом в мире
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что его клуб по-прежнему ощущает себя крупнейшим в мире.
В преддверии дерби Манчестера в рамка 1/2 финала Кубка Лиги наставник "горожан" Хосеп Гвардиола намекнул, что его клуб перестал быть "шумными соседями", как "горожан" некогда нарек сэр Алекс Фергюсон.
Однако Сульшер по-прежнему считает "Юнайтед" главным клубом не только в городе, но и во всем мире. Оле Гуннар жаждет восстановить прежнее величие "красных дьяволов".
"Сейчас другие времена. Когда "Сити" сменил владельцев, стало понятно, к чему они будут стремиться".
"Меня ничего и никогда не удивляет в футболе, но они ("Сити") заслуживают быть там, где находятся, после всего того, что они сделали".
"Однако у себя в голове мы по-прежнему являемся крупнейшим клубом в мире, и мы, конечно, хотим снова вернуться на прежние позиции. Это потребует времени".
"Мы — "Манчестер Юнайтед". У нас бывали свои взлеты и падения, но мы всегда возвращались", — цитирует Сульшера Goal.
07.01.2020 15:00
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Мне лично будет жаль, если скам повторит путь Лидса, у которого кстати они украли гимн. Мы великая красная команда и нам нужны не менее великие соперники. Так просто и подмывает мысль, что может подбросить им парочку толковых своих игроков, чтобы вывести их из кризиса. Пенсы и прочие столичные арсеналы нам чужие. А манки родные наши мышки.
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Бля, за@бали уже Михайло , вот нету да норм.новостей.
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Даже не крупнейшие в Манчестере
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Красава! Ай да горлумушка, ай да смеаголушка!
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Я всё понял. Голум - жирнющий зелёный тролль. Своей "работой" и неуместным пиздежом он мстит клубу за то, что всю свою карьеру проебланил на лавке. Ай да смеагол, ай да сукин сын.
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ЭТОМУ ХУЕСОСУ БОЛЬШЕ НЕ НАЛИВАТЬ! НАГЛЕТЬ НАЧАЛ ДНИЩЕ КУЧЕРЯВОЕ!
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