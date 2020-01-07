Сульшер по-прежнему считает "Юнайтед" крупнейшим клубом в мире

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что его клуб по-прежнему ощущает себя крупнейшим в мире.

В преддверии дерби Манчестера в рамка 1/2 финала Кубка Лиги наставник "горожан" Хосеп Гвардиола намекнул, что его клуб перестал быть "шумными соседями", как "горожан" некогда нарек сэр Алекс Фергюсон.



Однако Сульшер по-прежнему считает "Юнайтед" главным клубом не только в городе, но и во всем мире. Оле Гуннар жаждет восстановить прежнее величие "красных дьяволов".



"Сейчас другие времена. Когда "Сити" сменил владельцев, стало понятно, к чему они будут стремиться".



"Меня ничего и никогда не удивляет в футболе, но они ("Сити") заслуживают быть там, где находятся, после всего того, что они сделали".



"Однако у себя в голове мы по-прежнему являемся крупнейшим клубом в мире, и мы, конечно, хотим снова вернуться на прежние позиции. Это потребует времени".



"Мы — "Манчестер Юнайтед". У нас бывали свои взлеты и падения, но мы всегда возвращались", — цитирует Сульшера Goal.