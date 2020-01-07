Пол Инс уверен, что Погба хочет уйти из "Юнайтед"

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Инс убежден, что Поль Погба не хочет оставаться в клубе.

Вернувшись на "Олд Траффорд" из "Ювентуса" летом 2016 в статусе самого дорого футболиста мира, Погба никак не заиграет в соответствии со своим ценником.



Вот уже более года не утихают слухи, что Поль не чувствует себя счастливым в "Юнайтед" и хочет уйти. По мнению Инса, так было бы лучше для всех.



"С момента, как Жозе Моуриньо поссорился с ним, мне всегда казалось, что Погба хочет уйти".



"Есть ощущение, что у всех этих спекуляций может быть только одно решение. Сейчас он в такой ситуации, когда должен завоевать доверие болельщиков — но я не уверен, что он этого хочет, как и не уверен, что этого хотят от него болельщики. Болельщики сыты по горло им самим и всей этой ситуацией".



"Когда игра "Юнайтед" так нестабильна, когда насчет Оле Гуннара Сульшера так много дискуссий, то спекуляции насчет Погба — это последнее, что им нужно. Ему просто нужно выйти и сказать, как обстоят дела на самом деле".



"Но вместо этого, как мы видим, он прячется за Мино Райолу и не говорит сам. На самом деле он даже позволяет своему агенту выходить и говорить всякого рода нелепые вещи. Будь он моим агентом и скажи что-нибудь подобное, я бы немедленно от него избавился", — сообщил Инс Paddy Power.