Сульшер: "Самым влиятельным тренером был не Гвардиола"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер не считает, что его коллега из "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола оказал наибольшее влияние на английский футбол среди всех тренеров.
На днях экс-нападающий "Тоттенхэма" и "Лестера" Гари Линекер затеял в социальных сетях дискуссию о том, оказал ли Гвардиола самое положительное влияние на развитие английского футбола.
Сульшер, поработавший с сэром Алексом Фергюсоном, не может с этим согласиться, но признает, что Гвардиола устанавливает стандарты, где бы он ни работал.
"Должен сказать, он оказал очень, очень большое влияние на футбол с момента, как возглавил "Барселону" (в 2008), и я всегда восхищался командами Пепа. Но я должен сказать, что мне довелось поработать с самым влиятельным тренером в лице сэра Алекса".
"Пеп является одним из лучших тренеров всех времен, и вы можете видеть, откуда он почерпнул свою мудрость. Мне посчастливилось разговаривать и встречаться с Йоханом Кройфом, когда его сын Жорди был здесь, и вы можете заметить некоторые схожие черты".
"Я восхищался командами Пепа — они так сильно поднимают планку, пока Пеп работает с ними. Установленная его нынешней командой планка — это то, куда должны стремиться и мы", — цитирует Сульшера Sky Sports.
07.01.2020 13:00
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Каждое его вью - топит МЮ все глубже в урину. Он, оказывается, не просто никакой тренер, но и человек не слишком развитый в общем.
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ОЛЯ У РУЛЯ!
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муму - клуб педарастов
сРуни - 0 золотых бутс за 15 лет карьеры в апл
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ЛЕМАР
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