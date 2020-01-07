Сульшер: "Самым влиятельным тренером был не Гвардиола"

Оле Гуннар Сульшер и Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер не считает, что его коллега из "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола оказал наибольшее влияние на английский футбол среди всех тренеров.

На днях экс-нападающий "Тоттенхэма" и "Лестера" Гари Линекер затеял в социальных сетях дискуссию о том, оказал ли Гвардиола самое положительное влияние на развитие английского футбола.

Сульшер, поработавший с сэром Алексом Фергюсоном, не может с этим согласиться, но признает, что Гвардиола устанавливает стандарты, где бы он ни работал.

"Должен сказать, он оказал очень, очень большое влияние на футбол с момента, как возглавил "Барселону" (в 2008), и я всегда восхищался командами Пепа. Но я должен сказать, что мне довелось поработать с самым влиятельным тренером в лице сэра Алекса".

"Пеп является одним из лучших тренеров всех времен, и вы можете видеть, откуда он почерпнул свою мудрость. Мне посчастливилось разговаривать и встречаться с Йоханом Кройфом, когда его сын Жорди был здесь, и вы можете заметить некоторые схожие черты".

"Я восхищался командами Пепа — они так сильно поднимают планку, пока Пеп работает с ними. Установленная его нынешней командой планка — это то, куда должны стремиться и мы", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Сульшер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 07.01.2020 13:00

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  1. vyrentz 07.01.2020 13:36 # vyrentz
    Каждое его вью - топит МЮ все глубже в урину. Он, оказывается, не просто никакой тренер, но и человек не слишком развитый в общем.

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  2. pistolero-lfc 07.01.2020 13:11 # pistolero-lfc
    ОЛЯ У РУЛЯ!

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  3. jack-willsher 07.01.2020 13:07 # jack-willsher
    муму - клуб педарастов
    сРуни - 0 золотых бутс за 15 лет карьеры в апл

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  4. selfish 07.01.2020 13:05 # selfish
    ЛЕМАР

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