Холанд объяснил, почему выбрал "Боруссию"

Эрлинг Бреут Холанд Нападающий Эрлинг Бреут Холанд объявил, почему он отверг интерес "Манчестер Юнайтед" и выбрал дортмундскую "Боруссию".

Согласно слухам, Холанд был целью номер один на январь для главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера, однако 19-летний норвежец расстроил своего бывшего наставника по "Мольде".

Холанд, забивший 28 голов в 22 матчах за "Ред Булл" в этом сезоне, решил, что его прямолинейный стиль игры больше подходит для "Боруссии".

"Этот клуб сказал прямо: Ты нужен нам впереди. Нам нравится твой игровой стиль, и мы хотим, чтобы ты был здесь".

"Мне понравилось, как они разговаривали со мной, и это подкупило меня. Я почувствовал, что мы с Дортмундом хорошо подходим друг другу".

"Я довольно прямолинейный игрок — если у меня есть выбор, я просто пойду по кратчайшему пути к воротам и забью".

"Это то, что я делаю лучшего всего. Я тот парень, который упорно работает, который обожает забивать голы и который любит играть в футбол".

"Также я хочу, чтобы люди увидели, какой я игрок. Я не хочу слишком много говорить — я хочу показать. И они увидят!" — сообщил Холанд BVB.TV.


Метки Боруссия, Манчестер Юнайтед, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 07.01.2020 12:00

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  1. vyrentz 07.01.2020 13:34 # vyrentz
    Типичный руснявый еблет, в чем проблема?

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  2. largo-winch 07.01.2020 12:52 # largo-winch
    С ТАКИМ ДИБИЛЬНЫМ ЕБАЛЬНИКОМ ТОЛЬКО В ЧЕЛСИ ИГРАТЬ

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  3. fc-oil 07.01.2020 12:44 # fc-oil
    С такой мордой ему только в селе играть. Рили, только представьте эту морду на заставках апл или лолиги. Я бы сразу скипнул весь тур чемпионата.

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  4. liverpool1892est 07.01.2020 12:26 # liverpool1892est
    Норм струю пустил скаму...даже 200к в неделю не перешел:)

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  5. hot-doshirak 07.01.2020 12:17 # hot-doshirak
    Обосрал короче всех мумушников фразой Я не хочу слишком много говорить — я хочу показать

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