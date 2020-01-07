Холанд объяснил, почему выбрал "Боруссию"

Нападающий Эрлинг Бреут Холанд объявил, почему он отверг интерес "Манчестер Юнайтед" и выбрал дортмундскую "Боруссию".

Согласно слухам, Холанд был целью номер один на январь для главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера, однако 19-летний норвежец расстроил своего бывшего наставника по "Мольде".



Холанд, забивший 28 голов в 22 матчах за "Ред Булл" в этом сезоне, решил, что его прямолинейный стиль игры больше подходит для "Боруссии".



"Этот клуб сказал прямо: Ты нужен нам впереди. Нам нравится твой игровой стиль, и мы хотим, чтобы ты был здесь".



"Мне понравилось, как они разговаривали со мной, и это подкупило меня. Я почувствовал, что мы с Дортмундом хорошо подходим друг другу".



"Я довольно прямолинейный игрок — если у меня есть выбор, я просто пойду по кратчайшему пути к воротам и забью".



"Это то, что я делаю лучшего всего. Я тот парень, который упорно работает, который обожает забивать голы и который любит играть в футбол".



"Также я хочу, чтобы люди увидели, какой я игрок. Я не хочу слишком много говорить — я хочу показать. И они увидят!" — сообщил Холанд BVB.TV.