"Ливерпуль" заключил спонсорский контракт с Nike

Ливерпуль "Ливерпуль" официально объявил, что техническим спонсором клуба с сезона 2020/21 станет компания Nike.

Таким образом, Nike займет место New Balance, которая занималась изготовлением формы для "красных" с 2015 года.

Напомним, New Balance не хотела прекращать сотрудничество с "Ливерпулем", настаивая на том, что действующий контракт оставляет за компанией право продления в приоритетном порядке, однако клубу удалось отбиться от этих претензий в судебном порядке.

Если от New Balance "красные" ежегодно получали 45 миллионов фунтов, то от Nike им будет гарантировано лишь 30 млн. фунтов. Также "Ливерпулю" достанется определенный процент от продажи своей атрибутики, за счет чего общая сумма будет достигать примерно 75 млн. фунтов в год.


Метки Nike, Ливерпуль, спонсоры

Автор mihajlo   

Дата 07.01.2020 11:20

Количество просмотров Просмотров: 883

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. liverpool1892est 07.01.2020 11:49 # liverpool1892est
    Верните старую эмблему,а то эта ебаная птица с веточкой заебала...то ли курица,то ли петух,хуй пойми!

    (ответить)

  2. liverpool1892est 07.01.2020 11:45 # liverpool1892est
    В "Ливерпуле" подтвердили, что клуб будет сотрудничать с брендом Nike. Как сообщает Sky Sports, контракт вступит в силу в начале следующего сезона. Стоит отметить, что Nike имеет соглашение с нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе, на которого активно претендует мерсисайдский клуб.

    (ответить)

  3. superglor 07.01.2020 11:45 # superglor
    Проститутки портовые. New Balance в трудный момент поддержал их, дал денег, шил форму столько лет, росли вместе. А теперь эти обрыганы возомнили себя элитой и кинули старых друзей.

    (ответить)

  4. chr1s8rown 07.01.2020 11:44 # chr1s8rown
    верните нормалную эмблуму и алый цвет
    нб таки не выходили из ретро сексуальной рамки. боялись облажатся. ведь если твоя форма выглядит отсталый то можно ссылаться на стиль ретро

    (ответить)

  5. liverpool1892est 07.01.2020 11:37 # liverpool1892est
    Верните Carlsberg...и форму воротничками!

    (ответить)

  6. coon4 07.01.2020 11:35 # coon4
    Ахахах лохам вместо 45 млн на 30 контракт подсунули, а спермохлебы и подписали ахахах

    (ответить)

  7. lfc-krr 07.01.2020 11:35 # lfc-krr
    Найк конечно лакеры!! Лучшую команду мира урвали за копейки. Каких то 75 млн в год за возможность работать с лучшими!

    (ответить)

  8. only--liverpool 07.01.2020 11:25 # only--liverpool
    YNWA!!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: