"Ливерпуль" заключил спонсорский контракт с Nike
"Ливерпуль" официально объявил, что техническим спонсором клуба с сезона 2020/21 станет компания Nike.
Таким образом, Nike займет место New Balance, которая занималась изготовлением формы для "красных" с 2015 года.
Напомним, New Balance не хотела прекращать сотрудничество с "Ливерпулем", настаивая на том, что действующий контракт оставляет за компанией право продления в приоритетном порядке, однако клубу удалось отбиться от этих претензий в судебном порядке.
Если от New Balance "красные" ежегодно получали 45 миллионов фунтов, то от Nike им будет гарантировано лишь 30 млн. фунтов. Также "Ливерпулю" достанется определенный процент от продажи своей атрибутики, за счет чего общая сумма будет достигать примерно 75 млн. фунтов в год.
07.01.2020 11:20
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Последние комментарии:
Верните старую эмблему,а то эта ебаная птица с веточкой заебала...то ли курица,то ли петух,хуй пойми!
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В "Ливерпуле" подтвердили, что клуб будет сотрудничать с брендом Nike. Как сообщает Sky Sports, контракт вступит в силу в начале следующего сезона. Стоит отметить, что Nike имеет соглашение с нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе, на которого активно претендует мерсисайдский клуб.
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Проститутки портовые. New Balance в трудный момент поддержал их, дал денег, шил форму столько лет, росли вместе. А теперь эти обрыганы возомнили себя элитой и кинули старых друзей.
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верните нормалную эмблуму и алый цвет
нб таки не выходили из ретро сексуальной рамки. боялись облажатся. ведь если твоя форма выглядит отсталый то можно ссылаться на стиль ретро
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Верните Carlsberg...и форму воротничками!
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Ахахах лохам вместо 45 млн на 30 контракт подсунули, а спермохлебы и подписали ахахах
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Найк конечно лакеры!! Лучшую команду мира урвали за копейки. Каких то 75 млн в год за возможность работать с лучшими!
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YNWA!!!
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