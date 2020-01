"Ливерпуль" заключил спонсорский контракт с Nike

"Ливерпуль" официально объявил, что техническим спонсором клуба с сезона 2020/21 станет компания Nike.

Таким образом, Nike займет место New Balance, которая занималась изготовлением формы для "красных" с 2015 года.



Напомним, New Balance не хотела прекращать сотрудничество с "Ливерпулем", настаивая на том, что действующий контракт оставляет за компанией право продления в приоритетном порядке, однако клубу удалось отбиться от этих претензий в судебном порядке.



Если от New Balance "красные" ежегодно получали 45 миллионов фунтов, то от Nike им будет гарантировано лишь 30 млн. фунтов. Также "Ливерпулю" достанется определенный процент от продажи своей атрибутики, за счет чего общая сумма будет достигать примерно 75 млн. фунтов в год.