Лерой Сане может вернуться к дерби Манчестера

Лерой Сане Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола намекнул, что вингер Лерой Сане может вернуться на футбольное поле к дерби против "Манчестер Юнайтед" 29 декабря в рамках Кубка Лиги.

Напомним, Сане находится вне игры с начала августа, когда в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" он надорвал крестообразные связки своего правого колена.

Изначально доктора отводили до семи месяцев на восстановление, однако игрок сборной Германии вернулся в строй гораздо быстрее и совсем скоро приступит к тренировкам в общей группе.

"Думаю, он близок. Я разговаривал с ним пару дней назад, и он сказал мне, что уже тренируется индивидуально с мячом".

"Его дела идут невероятно хорошо, его колена выглядит очень хорошо, поэтому я не думаю, что пройдет слишком много времен, прежде чем он приступит к тренировкам с нами. Думаю, он вернется в следующие несколько недель", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.


Метки Манчестер Сити, Сане, травмы

Автор mihajlo   

Дата 07.01.2020 10:00

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  1. liverpool1892est 07.01.2020 11:42 # liverpool1892est
    Гнать инвалида ссаными тряпками в Баварку и усио!

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  2. largo-winch 07.01.2020 10:53 # largo-winch
    к дерби против "Манчестер Юнайтед" 29 декабря в рамках Кубка Лиги.

    еще целый год ждать чтоле

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