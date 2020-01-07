Лерой Сане может вернуться к дерби Манчестера

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола намекнул, что вингер Лерой Сане может вернуться на футбольное поле к дерби против "Манчестер Юнайтед" 29 декабря в рамках Кубка Лиги.

Напомним, Сане находится вне игры с начала августа, когда в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" он надорвал крестообразные связки своего правого колена.



Изначально доктора отводили до семи месяцев на восстановление, однако игрок сборной Германии вернулся в строй гораздо быстрее и совсем скоро приступит к тренировкам в общей группе.



"Думаю, он близок. Я разговаривал с ним пару дней назад, и он сказал мне, что уже тренируется индивидуально с мячом".



"Его дела идут невероятно хорошо, его колена выглядит очень хорошо, поэтому я не думаю, что пройдет слишком много времен, прежде чем он приступит к тренировкам с нами. Думаю, он вернется в следующие несколько недель", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.