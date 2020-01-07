Артета: "Играть против "Лидса" — это как поход к дантисту"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сравнил игру против "Лидса" с походом к дантисту.
Накануне вечером "канониры" преодолели 3-й раунд Кубка Англии, однако победа 1:0 над "Лидсом" далась им тяжело. Представитель Чемпионшипа доминировал в первом тайме, создав множество моментов, и это не стало сюрпризом для Артеты, который в перерыве привел свою команду в чувство.
"Для каждой команды играть против них — это кошмар. Еще до матча я говорил, что играть против них — это как поход к дантисту. Это тяжело. Они усложняют тебе жизнь. У них отличная команда".
"Им удалось достичь того, чтобы стабильно воспроизводить эту игру каждые три дня с имеющимися игроками, и это мощно".
"Вы можете в этом убедиться, наблюдая и анализируя их игру. Это именно так, и это приятно видеть", — цитирует Артету Sky Sports.
07.01.2020 09:00
Просмотров: 746
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Жаль, что Лидс не вырвал тебе все зубы.
(ответить)
Ну. Главное прошел! С почином!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий