Артета: "Играть против "Лидса" — это как поход к дантисту"

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сравнил игру против "Лидса" с походом к дантисту.

Накануне вечером "канониры" преодолели 3-й раунд Кубка Англии, однако победа 1:0 над "Лидсом" далась им тяжело. Представитель Чемпионшипа доминировал в первом тайме, создав множество моментов, и это не стало сюрпризом для Артеты, который в перерыве привел свою команду в чувство.

"Для каждой команды играть против них — это кошмар. Еще до матча я говорил, что играть против них — это как поход к дантисту. Это тяжело. Они усложняют тебе жизнь. У них отличная команда".

"Им удалось достичь того, чтобы стабильно воспроизводить эту игру каждые три дня с имеющимися игроками, и это мощно".

"Вы можете в этом убедиться, наблюдая и анализируя их игру. Это именно так, и это приятно видеть", — цитирует Артету Sky Sports.


Метки Арсенал, Артета, Кубок Англии, Лидс

Автор mihajlo   

Дата 07.01.2020 09:00

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Последние комментарии:




  1. scouser2005 07.01.2020 09:27 # scouser2005
    Жаль, что Лидс не вырвал тебе все зубы.

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  2. tot35 07.01.2020 09:09 # tot35
    Ну. Главное прошел! С почином!

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