Артета: "Играть против "Лидса" — это как поход к дантисту"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сравнил игру против "Лидса" с походом к дантисту.

Накануне вечером "канониры" преодолели 3-й раунд Кубка Англии, однако победа 1:0 над "Лидсом" далась им тяжело. Представитель Чемпионшипа доминировал в первом тайме, создав множество моментов, и это не стало сюрпризом для Артеты, который в перерыве привел свою команду в чувство.



"Для каждой команды играть против них — это кошмар. Еще до матча я говорил, что играть против них — это как поход к дантисту. Это тяжело. Они усложняют тебе жизнь. У них отличная команда".



"Им удалось достичь того, чтобы стабильно воспроизводить эту игру каждые три дня с имеющимися игроками, и это мощно".



"Вы можете в этом убедиться, наблюдая и анализируя их игру. Это именно так, и это приятно видеть", — цитирует Артету Sky Sports.