Баркли: "Мне пришлось тренироваться только с одной ногой"

Полузащитник "Челси" Росс Баркли признался, что некоторое время он был вынужден тренироваться, используя только свою левую ногу.

В минувшее воскресенье Баркли появился на футбольном поле впервые с 19 октября, своим голом поспособствовав победе "синих" со счетом 2:0 над "Ноттингем Форест" в Кубке Англии.



Таким образом, Росс преодолел последствия травмы правой стопы, из-за которой он даже не мог нормально тренироваться.



"Было тяжело наблюдать со стороны — ты хочешь находиться на поле, однако у меня возникли проблемы. От двух частей кости в моей стопе откололись довольно большие куски, и это было очень больно. Мне пришлось запастись терпением и упорно работать".



"Эта травма отбросила меня назад. Боль ушла, наверное, лишь пару недель назад. Я не мог нормально бить по мячу своей правой ногой, поэтому я тренировался, используя только левую. Я изо всех сил старался выполнять передачи на тренировках правой ногой, но это было настолько больно, что мне пришлось тренироваться только с одной ногой".



"Были дни, когда из-за боли мне приходилось досрочно заканчивать тренировку. Это было очень больно, но последние две-три недели я не чувствовал боли и занимался дополнительно".



"Я оставался после тренировок и работал над улучшением физической формы, нагоняя упущенное", — цитирует Баркли Evening Standard.