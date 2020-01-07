Гвардиола: "Никогда не буду тренировать "Юнайтед"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что никогда не сможет возглавить "Манчестер Юнайтед".

Достоверно известно, что сэр Алекс Фергюсон рассматривал Гвардиолу на роль своего преемника в 2013 году, однако опоздал — на тот момент Хосеп уже дал согласие на работу в "Баварии".



В период работы с "Сити" Гвардиола стал первым со времен Фергюсона тренером, сумевшим выиграть два титула Премьер-Лиги подряд. Каталонец чувствует, что его связь с "горожанами" закрывает для него дверь на красную сторону Манчестера.



"После того, как я тренировал "Сити", я не буду тренировать "Юнайтед". Точно так же, как я никогда не буду тренировать "Реал", поработав в "Барселоне". Определенно нет".



"Если это будет единственное предложение у меня на столе? Я уеду на Мальдивы, если у меня не будет других предложений! Хотя, может быть, и не на Мальдивы, потому что там нет полей для гольфа", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.