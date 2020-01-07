Гвардиола: "Никогда не буду тренировать "Юнайтед"
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что никогда не сможет возглавить "Манчестер Юнайтед".
Достоверно известно, что сэр Алекс Фергюсон рассматривал Гвардиолу на роль своего преемника в 2013 году, однако опоздал — на тот момент Хосеп уже дал согласие на работу в "Баварии".
В период работы с "Сити" Гвардиола стал первым со времен Фергюсона тренером, сумевшим выиграть два титула Премьер-Лиги подряд. Каталонец чувствует, что его связь с "горожанами" закрывает для него дверь на красную сторону Манчестера.
"После того, как я тренировал "Сити", я не буду тренировать "Юнайтед". Точно так же, как я никогда не буду тренировать "Реал", поработав в "Барселоне". Определенно нет".
"Если это будет единственное предложение у меня на столе? Я уеду на Мальдивы, если у меня не будет других предложений! Хотя, может быть, и не на Мальдивы, потому что там нет полей для гольфа", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.
07.01.2020 07:00
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