Гвардиола: "Никогда не буду тренировать "Юнайтед"

Хосеп Гвардиола Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что никогда не сможет возглавить "Манчестер Юнайтед".

Достоверно известно, что сэр Алекс Фергюсон рассматривал Гвардиолу на роль своего преемника в 2013 году, однако опоздал — на тот момент Хосеп уже дал согласие на работу в "Баварии".

В период работы с "Сити" Гвардиола стал первым со времен Фергюсона тренером, сумевшим выиграть два титула Премьер-Лиги подряд. Каталонец чувствует, что его связь с "горожанами" закрывает для него дверь на красную сторону Манчестера.

"После того, как я тренировал "Сити", я не буду тренировать "Юнайтед". Точно так же, как я никогда не буду тренировать "Реал", поработав в "Барселоне". Определенно нет".

"Если это будет единственное предложение у меня на столе? Я уеду на Мальдивы, если у меня не будет других предложений! Хотя, может быть, и не на Мальдивы, потому что там нет полей для гольфа", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 07.01.2020 07:00

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