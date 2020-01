Светская хроника за вторник

"Манчестер Юнайтед" узнал цену за Рауля Хименеса. "Манчестер Сити" нацелился на Милана Шкриниара. Килиана Мбаппе не будет в "Ливерпуле". Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Манчестер Юнайтед" придется заплатить близкую к 100 миллионам фунтов сумму, чтобы заполучить нападающего "Вулверхэмптона" Рауля Хименеса. (The Sun)



"Реал" предложит "Юнайтед" на выбор Тони Крооса, Гарета Бэйла или Иско в качестве разменной монеты в сделке по переезду полузащитника Поля Погба из Манчестера в Мадрид. (The Sun)



"Юнайтед" и "Челси" контактируют с нападающим ПСЖ Эдинсоном Кавани, который в конце сезона может стать свободным агентом. (L'Equipe)



Нападающий "Челси" Мичи Батшуайи не хочет переходить в "Астон Виллу". (Daily Star)



"Интер" лидирует в борьбе за нападающего "Челси" Оливье Жиру. (The Telegraph)



Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард хочет изучить альтернативные варианты по укреплению обороны, прежде чем выкупить у "Борнмута" Натана Аке. (Daily Express)



"Сити" обдумывает приобретение защитника "Интера" Милана Шкриниара, который также интересен "Барселоне" и "Реалу". (Daily Mirror)



"Сити", "Ливерпуль" и "Барселона" заинтересованы в вингере "Вулверхэмптона" Адаме Траоре, оцениваемом в 70 млн. фунтов. (The Sun)



"Ливерпуль" не будет покупать Джейдона Санчо или Килиана Мбаппе в этом месяце. (The Athletic)



"Ливерпуль" сделал предложение о покупке голкипера "Трабзонспора" Угурджана Чакыра. (Metro)



"Ливерпуль", "Челси" и "Тоттенхэм" следят за защитником "Брайтона" Беном Уайтом. (Sky Sports)



Директор "Интера" Джузеппе Маротта отрицает контакт с полузащитником "Тоттенхэма" Кристиано Эриксеном". (Football.London)



"Тоттенхэм" и "Эвертон" сделали запросы насчет вингера "Ромы" Дженгиза Ундера, оцениваемого в 34 млн. фунтов. (Bleacher Report)



"Эвертон" выставил на трансфер Куко Мартину, Умара Ниассе и Дженка Тосуна. (Daily Express)



"Вест Хэм" согласовал покупку голкипера "Мидлсбро" Даррена Рэндольфа за 4 млн. фунтов. (The Guardian)



"Астон Вилла" и "Ньюкасл" хотят арендовать нападающего "Брайтона" Гленна Мюррея. (The Guardian)



Другое



Стюарт Пирс по прозвищу "Псих" рассказал, что на сей раз владельцы "Вест Хэма" не позволили Дэвиду Мойесу взять его в свой штаб. (Evening Standard)



Защитник "Вест Хэма" Райан Фредерикс выбыл до февраля с растяжением задней поверхности бедра. (Sky Sports)



Премьер-Лига по-прежнему против того, чтобы рефери использовали мониторы у бровки при обращении к VAR. (Sky Sports)



Система VAR будет использована в полуфиналах и финале Кубка Лиги. (Sky Sports)



У "Юнайтед" возникли затруднения с продажей билетов на первый полуфинальный матч Кубка Лиги против "Сити" на "Олд Траффорд". (Daily Mail)