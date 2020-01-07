Светская хроника за вторник
"Манчестер Юнайтед" узнал цену за Рауля Хименеса. "Манчестер Сити" нацелился на Милана Шкриниара. Килиана Мбаппе не будет в "Ливерпуле". Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.
"Манчестер Юнайтед" придется заплатить близкую к 100 миллионам фунтов сумму, чтобы заполучить нападающего "Вулверхэмптона" Рауля Хименеса. (The Sun)
"Реал" предложит "Юнайтед" на выбор Тони Крооса, Гарета Бэйла или Иско в качестве разменной монеты в сделке по переезду полузащитника Поля Погба из Манчестера в Мадрид. (The Sun)
"Юнайтед" и "Челси" контактируют с нападающим ПСЖ Эдинсоном Кавани, который в конце сезона может стать свободным агентом. (L'Equipe)
Нападающий "Челси" Мичи Батшуайи не хочет переходить в "Астон Виллу". (Daily Star)
"Интер" лидирует в борьбе за нападающего "Челси" Оливье Жиру. (The Telegraph)
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард хочет изучить альтернативные варианты по укреплению обороны, прежде чем выкупить у "Борнмута" Натана Аке. (Daily Express)
"Сити" обдумывает приобретение защитника "Интера" Милана Шкриниара, который также интересен "Барселоне" и "Реалу". (Daily Mirror)
"Сити", "Ливерпуль" и "Барселона" заинтересованы в вингере "Вулверхэмптона" Адаме Траоре, оцениваемом в 70 млн. фунтов. (The Sun)
"Ливерпуль" не будет покупать Джейдона Санчо или Килиана Мбаппе в этом месяце. (The Athletic)
"Ливерпуль" сделал предложение о покупке голкипера "Трабзонспора" Угурджана Чакыра. (Metro)
"Ливерпуль", "Челси" и "Тоттенхэм" следят за защитником "Брайтона" Беном Уайтом. (Sky Sports)
Директор "Интера" Джузеппе Маротта отрицает контакт с полузащитником "Тоттенхэма" Кристиано Эриксеном". (Football.London)
"Тоттенхэм" и "Эвертон" сделали запросы насчет вингера "Ромы" Дженгиза Ундера, оцениваемого в 34 млн. фунтов. (Bleacher Report)
"Эвертон" выставил на трансфер Куко Мартину, Умара Ниассе и Дженка Тосуна. (Daily Express)
"Вест Хэм" согласовал покупку голкипера "Мидлсбро" Даррена Рэндольфа за 4 млн. фунтов. (The Guardian)
"Астон Вилла" и "Ньюкасл" хотят арендовать нападающего "Брайтона" Гленна Мюррея. (The Guardian)
Другое
Стюарт Пирс по прозвищу "Псих" рассказал, что на сей раз владельцы "Вест Хэма" не позволили Дэвиду Мойесу взять его в свой штаб. (Evening Standard)
Защитник "Вест Хэма" Райан Фредерикс выбыл до февраля с растяжением задней поверхности бедра. (Sky Sports)
Премьер-Лига по-прежнему против того, чтобы рефери использовали мониторы у бровки при обращении к VAR. (Sky Sports)
Система VAR будет использована в полуфиналах и финале Кубка Лиги. (Sky Sports)
У "Юнайтед" возникли затруднения с продажей билетов на первый полуфинальный матч Кубка Лиги против "Сити" на "Олд Траффорд". (Daily Mail)
07.01.2020 06:00
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Ливерпуль" не будет покупать Джейдона Санчо или Килиана Мбаппе в этом месяце. (The Athletic)
"Ливерпуль" сделал предложение о покупке голкипера "Трабзонспора" Угурджана Чакыра. (Metro)
Просто весь лузерпуль в двух предложениях
(ответить)
Премьер-Лига по-прежнему против того, чтобы рефери использовали мониторы у бровки при обращении к VAR. (Sky Sports)
Источник: http://fapl.ru/posts/75850/
Скорее ливерпук против
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Бристоль Сити / Шрюсбери — Ливерпуль
Опять против 2х команд играть одновременно что ли?
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#Мбаппе2020
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