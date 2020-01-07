"Арсенал" прошел "Лидс" в Кубке Англии
К числу участников 4-го раунда Кубка Лиги присоединился "Арсенал", одержавший минимальную победу над "Лидсом" благодаря голу Риса Нелсона.
Первый тайм матча на "Эмирейтс" получился в некотором смысле удивительным. Несмотря на близкий к оптимальному состав "канониров", на поле доминировал "Лидс".
Команда Марсело Бьелсы переигрывала своего соперника и регулярно угрожала воротам Эмилиано Мартинеса. На 15-й минуте только перекладина уберегла "Арсенал" от пропущенного гола, а на 33-й хозяев спас голкипер после удара головой в упор Эзджана Алиоски.
На второй тайм "канониры" вышли совсем другой командой, перехватив инициативу, и уже на 55-й минуте "белые" дрогнули под давлением. Защитник вроде бы прервал прострел Александра Лакасетта поперек штрафной, но получился отличный пас в центр вратарской, откуда Рис Нелсон поразил цель — 1:0.
"Арсенал" продолжил контролировать игру и без особых проблем довел дело до победы. "Лидс" не имел реальных моментов, чтобы отыграться.
Чудом не пропустив до перерыва, "Арсенал" преобразился во второй тайме и одержал победу, которая выводит команду Микеля Артету в следующий раунд Кубка Англии. Там "канониры" сыграют на выезде с "Борнмутом".
"Арсенал" — "Лидс" — 1:0 (0:0)
Гол: Нелсон 55.
"Арсенал": Мартинес, Папастатопулос, Луис, Холдинг, Нелсон (Мартинелли 67), Гендузи, Джака, Колашинац, Озил (Уиллок 77), Лакасетт, Пепе (Сака 90).
"Лидс": Мелье, Берарди, Эйлинг (Стивенс 78), Уайт, Дуглас, Готтс (Даллас 60), Клих, Филлипс, Харрисон, Алиоски (Кошта 61), Бэмфорд.
Предупреждения: Колашинац — Клих, Даллас.
07.01.2020 00:50
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Последние комментарии:
КОРОЛИ на Троне!!!
лузерпуль на страпоне!!!
Скриньте
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Пиздец это Холдинг. Он первые матчи всегда так играет, пока вкатится. Когда его Эмери в начале выпускал он постоянно руками играл. Сейчас каждый 3 пас- обрезка.
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Гендузей конечно это пиздец. Не серьезно. Мартинелли жаль не забил...
(ответить)
Составы, прямо сказать, равные были, а игра шла в одну калитку. И это ещё только начало.
(ответить)
на стадионах пропускали, исключительно белых людей
Источник: http://fapl.ru/posts/75849/?c=1#c7065751
михужло, включи голосовалку
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сработало старое фапловское правило - кто кукарекает перед матчем, полчит после.
пусть блондинистая сучка Аляска сосет дальше в своем ЧШ.
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Топари
(ответить)
tянули время в конце пиздец конечно
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Лидс мог спокойно двушку забивать в первом тайме. Какой-нибудь Челси и напихал бы им столько, поэтому второй тайм уже ничего не значил бы.
(ответить)
Журавель таким топчиком раньше был, а сча не может отличить Гендузи от Луиза, мда, хотя все равно лучше большинства русских комментаторов
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классная игра, самоотдача игроков просто бешенная, что и хотелось видеть от канониров уже давненько.
давно хотел видеть Лидс в АПЛ, но с бьелсой ну их нах этих костоломов
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80% болелов на трибунах арсенала - это индусы, арабы, негры. неудивительно, что холдинг обрезает каждым касанием, сократис ищет ртом пах соперника, а джака в каждом матче с первых минут играет на красную карточку, чтобы поскорее уйти с поля и не видеть эту грязь на трибунах. надеюсь Артета обратит на это внимание, и добьется от руководства, чтобы на стадионах пропускали, исключительно белых людей
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две победы подряд это круто)) теперь очень важно показать, что и в гостях можем выигрывать. Артета хорош. Лаказетт чмо, надеюсь вслед за джакой сье6ет в ближайшее будущее
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Просто насосали. Красная Лаказету за пинок, Сократису за захват борцухи. Два удаления, вместо этого судья ржет и говорит хрен вам. И эти каличи забили 1 мяч и радуются так будто ЛЧ выиграли. Хотя откуда им знать что это такое.
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Артета пока вери гуд. После провального первого тайма полная и тотальная ебалочка во втором.
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