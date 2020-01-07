"Арсенал" прошел "Лидс" в Кубке Англии

Рис Нелсон К числу участников 4-го раунда Кубка Лиги присоединился "Арсенал", одержавший минимальную победу над "Лидсом" благодаря голу Риса Нелсона.

Первый тайм матча на "Эмирейтс" получился в некотором смысле удивительным. Несмотря на близкий к оптимальному состав "канониров", на поле доминировал "Лидс".

Команда Марсело Бьелсы переигрывала своего соперника и регулярно угрожала воротам Эмилиано Мартинеса. На 15-й минуте только перекладина уберегла "Арсенал" от пропущенного гола, а на 33-й хозяев спас голкипер после удара головой в упор Эзджана Алиоски.

На второй тайм "канониры" вышли совсем другой командой, перехватив инициативу, и уже на 55-й минуте "белые" дрогнули под давлением. Защитник вроде бы прервал прострел Александра Лакасетта поперек штрафной, но получился отличный пас в центр вратарской, откуда Рис Нелсон поразил цель — 1:0.

"Арсенал" продолжил контролировать игру и без особых проблем довел дело до победы. "Лидс" не имел реальных моментов, чтобы отыграться.

Чудом не пропустив до перерыва, "Арсенал" преобразился во второй тайме и одержал победу, которая выводит команду Микеля Артету в следующий раунд Кубка Англии. Там "канониры" сыграют на выезде с "Борнмутом".

"Арсенал" — "Лидс" — 1:0 (0:0)

Гол: Нелсон 55.

"Арсенал": Мартинес, Папастатопулос, Луис, Холдинг, Нелсон (Мартинелли 67), Гендузи, Джака, Колашинац, Озил (Уиллок 77), Лакасетт, Пепе (Сака 90).

"Лидс": Мелье, Берарди, Эйлинг (Стивенс 78), Уайт, Дуглас, Готтс (Даллас 60), Клих, Филлипс, Харрисон, Алиоски (Кошта 61), Бэмфорд.

Предупреждения: Колашинац — Клих, Даллас.


Метки Арсенал, Кубок Англии, Лидс, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 07.01.2020 00:50

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  1. tyhonovecky 07.01.2020 01:28 # tyhonovecky
    КОРОЛИ на Троне!!!
    лузерпуль на страпоне!!!

    Скриньте

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  2. acceptodessa 07.01.2020 01:07 # acceptodessa
    Пиздец это Холдинг. Он первые матчи всегда так играет, пока вкатится. Когда его Эмери в начале выпускал он постоянно руками играл. Сейчас каждый 3 пас- обрезка.

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  3. redwhitegun 07.01.2020 01:05 # redwhitegun
    Гендузей конечно это пиздец. Не серьезно. Мартинелли жаль не забил...

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  4. ian 07.01.2020 01:03 # ian
    Составы, прямо сказать, равные были, а игра шла в одну калитку. И это ещё только начало.

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  5. lexa-arsenal 07.01.2020 00:57 # lexa-arsenal
    на стадионах пропускали, исключительно белых людей

    Источник: http://fapl.ru/posts/75849/?c=1#c7065751

    михужло, включи голосовалку

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  6. wengerrrro 07.01.2020 00:56 # wengerrrro
    сработало старое фапловское правило - кто кукарекает перед матчем, полчит после.
    пусть блондинистая сучка Аляска сосет дальше в своем ЧШ.

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  7. beatles-red 07.01.2020 00:55 # beatles-red
    Топари

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  8. lexa-arsenal 07.01.2020 00:55 # lexa-arsenal
    tянули время в конце пиздец конечно

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  9. brown-ale 07.01.2020 00:54 # brown-ale
    Лидс мог спокойно двушку забивать в первом тайме. Какой-нибудь Челси и напихал бы им столько, поэтому второй тайм уже ничего не значил бы.

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  10. reams 07.01.2020 00:54 # reams
    Журавель таким топчиком раньше был, а сча не может отличить Гендузи от Луиза, мда, хотя все равно лучше большинства русских комментаторов

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  11. reams 07.01.2020 00:53 # reams
    классная игра, самоотдача игроков просто бешенная, что и хотелось видеть от канониров уже давненько.
    давно хотел видеть Лидс в АПЛ, но с бьелсой ну их нах этих костоломов

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  12. coon4 07.01.2020 00:53 # coon4
    80% болелов на трибунах арсенала - это индусы, арабы, негры. неудивительно, что холдинг обрезает каждым касанием, сократис ищет ртом пах соперника, а джака в каждом матче с первых минут играет на красную карточку, чтобы поскорее уйти с поля и не видеть эту грязь на трибунах. надеюсь Артета обратит на это внимание, и добьется от руководства, чтобы на стадионах пропускали, исключительно белых людей

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  13. wengerrrro 07.01.2020 00:53 # wengerrrro
    две победы подряд это круто)) теперь очень важно показать, что и в гостях можем выигрывать. Артета хорош. Лаказетт чмо, надеюсь вслед за джакой сье6ет в ближайшее будущее

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  14. superglor 07.01.2020 00:52 # superglor
    Просто насосали. Красная Лаказету за пинок, Сократису за захват борцухи. Два удаления, вместо этого судья ржет и говорит хрен вам. И эти каличи забили 1 мяч и радуются так будто ЛЧ выиграли. Хотя откуда им знать что это такое.

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  15. acceptodessa 07.01.2020 00:52 # acceptodessa
    Артета пока вери гуд. После провального первого тайма полная и тотальная ебалочка во втором.

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