"Арсенал" прошел "Лидс" в Кубке Англии

К числу участников 4-го раунда Кубка Лиги присоединился "Арсенал", одержавший минимальную победу над "Лидсом" благодаря голу Риса Нелсона.

Первый тайм матча на "Эмирейтс" получился в некотором смысле удивительным. Несмотря на близкий к оптимальному состав "канониров", на поле доминировал "Лидс".



Команда Марсело Бьелсы переигрывала своего соперника и регулярно угрожала воротам Эмилиано Мартинеса. На 15-й минуте только перекладина уберегла "Арсенал" от пропущенного гола, а на 33-й хозяев спас голкипер после удара головой в упор Эзджана Алиоски.



На второй тайм "канониры" вышли совсем другой командой, перехватив инициативу, и уже на 55-й минуте "белые" дрогнули под давлением. Защитник вроде бы прервал прострел Александра Лакасетта поперек штрафной, но получился отличный пас в центр вратарской, откуда Рис Нелсон поразил цель — 1:0.



"Арсенал" продолжил контролировать игру и без особых проблем довел дело до победы. "Лидс" не имел реальных моментов, чтобы отыграться.



Чудом не пропустив до перерыва, "Арсенал" преобразился во второй тайме и одержал победу, которая выводит команду Микеля Артету в следующий раунд Кубка Англии. Там "канониры" сыграют на выезде с "Борнмутом".



"Арсенал" — "Лидс" — 1:0 (0:0)



Гол: Нелсон 55.



"Арсенал": Мартинес, Папастатопулос, Луис, Холдинг, Нелсон (Мартинелли 67), Гендузи, Джака, Колашинац, Озил (Уиллок 77), Лакасетт, Пепе (Сака 90).



"Лидс": Мелье, Берарди, Эйлинг (Стивенс 78), Уайт, Дуглас, Готтс (Даллас 60), Клих, Филлипс, Харрисон, Алиоски (Кошта 61), Бэмфорд.



Предупреждения: Колашинац — Клих, Даллас.