"Тоттенхэм" задумывается о приглашении Лемара

"Тоттенхэм" задумывается о том, чтобы взять полузащитника "Атлетико" Тома Лемара в аренду до конца сезона с опцией выкупа.

Лемар перебрался в "Атлетико" из "Монако" летом 2018 по сделке стоимостью 52.7 млн. фунтов, но с тех пор забил лишь три гола в 64 матчах, не сумев оправдать надежд, которые на него возлагали.



Как сообщает The Independent, главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне не собирается удерживать Лемара, а сам Тома настроен на смену клуба в январе, чтобы получить место в заявке сборной Франции на Евро-2020.



Эта ситуация может оказаться на руку "шпорам", которым была предложена возможность арендовать 24-летнего француза до конца сезона за 6 млн. евро (5.1 млн. фунтов) с опцией выкупа за 60 млн. евро (51 млн. фунтов).



При этом "Тоттенхэм" является одним из нескольких европейских клубов, проявляющих интерес к Лемару. За ситуацией вокруг Тома также наблюдает "Арсенал".