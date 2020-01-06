МЮ, "Арсенал" и "Челси" ведут борьбу за Сумаре
"Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Челси" ведут борьбу за полузащитника "Лилля" Бубакари Сумаре.
По информации Sky Sports, Сумаре, которого авторитетный спортивный директор "Лилля" Луиш Кампуш подписал свободным агентом из ПСЖ в 2017 году, будет продан в этом месяце.
Более того, "Лилль" не намерен тянуть с продажей француза сенегальского происхождения до конца месяца — Бубакари, на которого также претендуют "Реал" и "Валенсия", может сменить клуб уже в ближайшие 7-10 дней.
20-летний Сумаре является полузащитником, который действует от штрафной до штрафной. По стилю игры Бубакари на родине часто сравнивают с Полем Погба.
В этом сезоне игрок молодежной сборной Франции, у которого остается два с половиной года по контракту с "Лиллем", провел 23 матча во всех соревнованиях, включая шесть в Лиге Чемпионов.
06.01.2020 23:00
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Если правда топарь, то арсосал здесь лишь для вида. Если нет, то аснл конечно же "выиграет" этот трансфер.
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