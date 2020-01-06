МЮ, "Арсенал" и "Челси" ведут борьбу за Сумаре

"Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Челси" ведут борьбу за полузащитника "Лилля" Бубакари Сумаре.

По информации Sky Sports, Сумаре, которого авторитетный спортивный директор "Лилля" Луиш Кампуш подписал свободным агентом из ПСЖ в 2017 году, будет продан в этом месяце.



Более того, "Лилль" не намерен тянуть с продажей француза сенегальского происхождения до конца месяца — Бубакари, на которого также претендуют "Реал" и "Валенсия", может сменить клуб уже в ближайшие 7-10 дней.



20-летний Сумаре является полузащитником, который действует от штрафной до штрафной. По стилю игры Бубакари на родине часто сравнивают с Полем Погба.



В этом сезоне игрок молодежной сборной Франции, у которого остается два с половиной года по контракту с "Лиллем", провел 23 матча во всех соревнованиях, включая шесть в Лиге Чемпионов.