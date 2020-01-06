В понедельник вечером состоялась жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии.

"Манчестер Сити", действующий обладатель трофея, примет на своем поле "Фулхэм". "Ливерпуль" навестит победителя переигровки между "Бристоль Сити" и "Шрюсбери".



Если "Арсенал" пройдет "Лидс", то далее отправится в гости к "Борнмуту". "Тоттенхэму" нужно сперва одолеть "Мидлсбро" в переигровке, чтобы затем навестить "Саутгемптон".



Кроме того, "Челси" сыграет на выезде с "Халлом", а победитель переигровки "Манчестер Юнайтед" — "Вулверхэмптон" сразится с "Уотфордом" или "Транмиром".



Добавим, что матчи 4-го раунда Кубка Англии запланированы на 24-27 января, но перед этим ряду команд еще предстоят переигровки.



Жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии



Уотфорд / Транмир — Вулверхэмптон / Манчестер Юнайтед

Халл — Челси

Саутгемптон — Мидлсбро / Тоттенхэм

КПР — Шеффилд Уэнсдей

Борнмут — Арсенал / Лидс

Нортхэмптон — Дерби

Брентфорд — Лестер

Миллуолл — Шеффилд Юнайтед

Рединг / Блэкпул — Кардифф / Карлайл

Вест Хэм — Вест Бромвич

Бернли — Норвич

Бристоль Роверс / Ковентри — Бирмингем

Манчестер Сити — Фулхэм

Рочдейл / Ньюкасл — Оксфорд

Портсмут — Барнсли

Бристоль Сити / Шрюсбери — Ливерпуль