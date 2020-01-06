Жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии
В понедельник вечером состоялась жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии.
"Манчестер Сити", действующий обладатель трофея, примет на своем поле "Фулхэм". "Ливерпуль" навестит победителя переигровки между "Бристоль Сити" и "Шрюсбери".
Если "Арсенал" пройдет "Лидс", то далее отправится в гости к "Борнмуту". "Тоттенхэму" нужно сперва одолеть "Мидлсбро" в переигровке, чтобы затем навестить "Саутгемптон".
Кроме того, "Челси" сыграет на выезде с "Халлом", а победитель переигровки "Манчестер Юнайтед" — "Вулверхэмптон" сразится с "Уотфордом" или "Транмиром".
Добавим, что матчи 4-го раунда Кубка Англии запланированы на 24-27 января, но перед этим ряду команд еще предстоят переигровки.
Жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии
Уотфорд / Транмир — Вулверхэмптон / Манчестер Юнайтед
Халл — Челси
Саутгемптон — Мидлсбро / Тоттенхэм
КПР — Шеффилд Уэнсдей
Борнмут — Арсенал / Лидс
Нортхэмптон — Дерби
Брентфорд — Лестер
Миллуолл — Шеффилд Юнайтед
Рединг / Блэкпул — Кардифф / Карлайл
Вест Хэм — Вест Бромвич
Бернли — Норвич
Бристоль Роверс / Ковентри — Бирмингем
Манчестер Сити — Фулхэм
Рочдейл / Ньюкасл — Оксфорд
Портсмут — Барнсли
Бристоль Сити / Шрюсбери — Ливерпуль
06.01.2020 22:50
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Епать ггшек жарят
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мангистауский, Актауский футбольный клуб Каспий вышел в Казахстанскую премьер-лигу !!!
Миха пили на главную
ФАПЛ поддержим великий клуб
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причесанный, побритый, одежда выглажена, зубы ровные, красивые, чистые...
Ебать ты латентный раз мужиков так рассматриваешь!
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Артета настоящий топ, причесанный, побритый, одежда выглажена, зубы ровные, красивые, чистые( в отличие от клопа, где вся одежда в пятнах спермы, зубы кривые желтые). побольше бы таких гениев в апл
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единственное о чем прошу небеса это не дать мне умереть в момент пока я сру иначе позору на весь фапл будет.
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Заебись будет в очередной раз обоссать молодежкой щленщбери фк
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ЩЛЕНЩЕ ЩЛЕНЩЕ ЩЛЕНЩЕ
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Лидс Юнайтед! Белые герцоги! Белые люди! Давайте давите этих педиков чернозадых.
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Лэмпс спец по халлу. Снова резерв катать будет.
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Пенсы ливапуль, норм пара
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Либо Бристоль, либо пенсы
Пойдет жребии
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пора уже переименовывать в The Arsenal FA Cup
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