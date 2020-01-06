Жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии

Кубок Англии В понедельник вечером состоялась жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии.

"Манчестер Сити", действующий обладатель трофея, примет на своем поле "Фулхэм". "Ливерпуль" навестит победителя переигровки между "Бристоль Сити" и "Шрюсбери".

Если "Арсенал" пройдет "Лидс", то далее отправится в гости к "Борнмуту". "Тоттенхэму" нужно сперва одолеть "Мидлсбро" в переигровке, чтобы затем навестить "Саутгемптон".

Кроме того, "Челси" сыграет на выезде с "Халлом", а победитель переигровки "Манчестер Юнайтед" — "Вулверхэмптон" сразится с "Уотфордом" или "Транмиром".

Добавим, что матчи 4-го раунда Кубка Англии запланированы на 24-27 января, но перед этим ряду команд еще предстоят переигровки.

Жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии

Уотфорд / Транмир — Вулверхэмптон / Манчестер Юнайтед
Халл — Челси
Саутгемптон — Мидлсбро / Тоттенхэм
КПР — Шеффилд Уэнсдей
БорнмутАрсенал / Лидс
Нортхэмптон — Дерби
Брентфорд — Лестер
Миллуолл — Шеффилд Юнайтед
Рединг / Блэкпул — Кардифф / Карлайл
Вест Хэм — Вест Бромвич
БернлиНорвич
Бристоль Роверс / Ковентри — Бирмингем
Манчестер Сити — Фулхэм
Рочдейл / Ньюкасл — Оксфорд
Портсмут — Барнсли
Бристоль Сити / Шрюсбери — Ливерпуль


Метки жеребьевка, Кубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2020 22:50

Количество просмотров Просмотров: 1139

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  1. slash-lfc 06.01.2020 23:13 # slash-lfc
    Епать ггшек жарят

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  2. xah 06.01.2020 23:12 # xah
    мангистауский, Актауский футбольный клуб Каспий вышел в Казахстанскую премьер-лигу !!!

    Миха пили на главную

    ФАПЛ поддержим великий клуб

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  3. weorlfc 06.01.2020 23:06 # weorlfc
    причесанный, побритый, одежда выглажена, зубы ровные, красивые, чистые...
    Ебать ты латентный раз мужиков так рассматриваешь!

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  4. coon4 06.01.2020 23:04 # coon4
    Артета настоящий топ, причесанный, побритый, одежда выглажена, зубы ровные, красивые, чистые( в отличие от клопа, где вся одежда в пятнах спермы, зубы кривые желтые). побольше бы таких гениев в апл

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  5. rentv 06.01.2020 22:59 # rentv
    единственное о чем прошу небеса это не дать мне умереть в момент пока я сру иначе позору на весь фапл будет.

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  6. slash-lfc 06.01.2020 22:59 # slash-lfc
    Заебись будет в очередной раз обоссать молодежкой щленщбери фк

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  7. stevens 06.01.2020 22:58 # stevens
    ЩЛЕНЩЕ ЩЛЕНЩЕ ЩЛЕНЩЕПользователь получил предупреждение

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  8. superglor 06.01.2020 22:57 # superglor
    Лидс Юнайтед! Белые герцоги! Белые люди! Давайте давите этих педиков чернозадых.

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  9. ry-l 06.01.2020 22:55 # ry-l
    Лэмпс спец по халлу. Снова резерв катать будет.

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  10. dom1no 06.01.2020 22:51 # dom1no
    Пенсы ливапуль, норм пара

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  11. forester 06.01.2020 22:51 # forester
    Либо Бристоль, либо пенсы

    Пойдет жребии

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  12. reams 06.01.2020 22:51 # reams
    пора уже переименовывать в The Arsenal FA Cup

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