Обамеянг: "Я предан "Арсеналу"

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг дал понять, что связывает свое будущее с "Арсеналом".

После того, как Обамеянг принял из рук Гранита Джаки капитанскую повязку "канониров", усилились слухи, что Пьер-Эмерик не будет подписывать новый контракт и хочет уйти из клуба — возможно, уже в январе.



Ситуация выглядит действительно непростой, ведь контракт 30-летнего габонца по-прежнему истекает в конце следующего сезона, однако Обамеянг призывает не сомневаться в своей преданности "Арсеналу".



"Я бы хотел отреагировать на некоторые слухи, которые циркулируют в медиа. Люди выдумывают вещи, хотя им следовало бы сосредоточиться на том, что происходит на поле. Они говорят слишком много, и это проникает мне в голову!"



"Я капитан "Арсенала". Я люблю этот клуб, я предан ему, и я отчаянно жажду вернуть его на вершину", — сообщил Обамеянг в программке к матчу Кубка Англии против "Лидса".



Добавим, что в 25 матчах этого сезона за "Арсенал" с учетом всех соревнований Пьер-Эмерик забил 15 голов.