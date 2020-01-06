Обамеянг: "Я предан "Арсеналу"
Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг дал понять, что связывает свое будущее с "Арсеналом".
После того, как Обамеянг принял из рук Гранита Джаки капитанскую повязку "канониров", усилились слухи, что Пьер-Эмерик не будет подписывать новый контракт и хочет уйти из клуба — возможно, уже в январе.
Ситуация выглядит действительно непростой, ведь контракт 30-летнего габонца по-прежнему истекает в конце следующего сезона, однако Обамеянг призывает не сомневаться в своей преданности "Арсеналу".
"Я бы хотел отреагировать на некоторые слухи, которые циркулируют в медиа. Люди выдумывают вещи, хотя им следовало бы сосредоточиться на том, что происходит на поле. Они говорят слишком много, и это проникает мне в голову!"
"Я капитан "Арсенала". Я люблю этот клуб, я предан ему, и я отчаянно жажду вернуть его на вершину", — сообщил Обамеянг в программке к матчу Кубка Англии против "Лидса".
Добавим, что в 25 матчах этого сезона за "Арсенал" с учетом всех соревнований Пьер-Эмерик забил 15 голов.
06.01.2020 22:00
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Норм поссыт на гейгуннеров когда свалит летом на повышение)
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тупо поссал на всех, особенно на членососа88
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Хорош бля!
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