Обамеянг: "Я предан "Арсеналу"

Пьер-Эмерик Обамеянг Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг дал понять, что связывает свое будущее с "Арсеналом".

После того, как Обамеянг принял из рук Гранита Джаки капитанскую повязку "канониров", усилились слухи, что Пьер-Эмерик не будет подписывать новый контракт и хочет уйти из клуба — возможно, уже в январе.

Ситуация выглядит действительно непростой, ведь контракт 30-летнего габонца по-прежнему истекает в конце следующего сезона, однако Обамеянг призывает не сомневаться в своей преданности "Арсеналу".

"Я бы хотел отреагировать на некоторые слухи, которые циркулируют в медиа. Люди выдумывают вещи, хотя им следовало бы сосредоточиться на том, что происходит на поле. Они говорят слишком много, и это проникает мне в голову!"

"Я капитан "Арсенала". Я люблю этот клуб, я предан ему, и я отчаянно жажду вернуть его на вершину", — сообщил Обамеянг в программке к матчу Кубка Англии против "Лидса".

Добавим, что в 25 матчах этого сезона за "Арсенал" с учетом всех соревнований Пьер-Эмерик забил 15 голов.


Метки Арсенал, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2020 22:00

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  1. chelsea88 06.01.2020 23:05 # chelsea88
    Норм поссыт на гейгуннеров когда свалит летом на повышение)

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  2. wilegend 06.01.2020 22:34 # wilegend
    тупо поссал на всех, особенно на членососа88

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  3. redwhitegun 06.01.2020 22:18 # redwhitegun
    Хорош бля!

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