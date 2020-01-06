"Тоттенхэм" не нашел доказательств, что Рюдигер был оскорблен на расовой почве

Антонио Рюдигер "Тоттенхэм" не нашел доказательств того, что болельщики на расовой почве оскорбили защитника "Челси" Антонио Рюдигера во время матча Премьер-Лиги 22 декабря.

Напомним, тот проигранный "шпорами" матч со счетом 2:0 был прерван, когда Рюдигер услышал с трибун звук обезьяны. Антонио пожаловался рефери, а диктор сделал несколько предупреждений по стадиону.

Однако собственная служба безопасности "Тоттенхэма" совместно с полицией так и не смогла подтвердить выдвинутые Рюдигером обвинения.

"Мы тщательным образом изучили записи с камер наблюдения и сотрудничали со специалистами, которые читают по губам. Все материалы и отчеты были изучены полицией, которая провела свое расследование".

"Сегодня полиция уведомила нас, что они закрыли это дело, не сумев найти доказательств насчет расистских оскорблений".

"Мы полностью поддерживаем Антонио Рюдигера и его поведение, однако нет никаких доказательств, подтверждающих или опровергающих выдвинутые им обвинения, поэтому ни мы, ни полиция не можем принять никаких дальнейших мер", — гласит заявление "Тоттенхэма".


Метки болельщики, Премьер-Лига, расизм, Рюдигер, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2020 21:00

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  1. ko1obok 06.01.2020 21:29 # ko1obok
    михайло топ!

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  2. superglor 06.01.2020 21:29 # superglor
    "Его просто назвали обезьяной, что правда" - гласит заявление "Тоттенхэма".

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  3. chelsea-fan-92 06.01.2020 21:05 # chelsea-fan-92
    Админ фото подобрал...

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