"Тоттенхэм" не нашел доказательств, что Рюдигер был оскорблен на расовой почве
"Тоттенхэм" не нашел доказательств того, что болельщики на расовой почве оскорбили защитника "Челси" Антонио Рюдигера во время матча Премьер-Лиги 22 декабря.
Напомним, тот проигранный "шпорами" матч со счетом 2:0 был прерван, когда Рюдигер услышал с трибун звук обезьяны. Антонио пожаловался рефери, а диктор сделал несколько предупреждений по стадиону.
Однако собственная служба безопасности "Тоттенхэма" совместно с полицией так и не смогла подтвердить выдвинутые Рюдигером обвинения.
"Мы тщательным образом изучили записи с камер наблюдения и сотрудничали со специалистами, которые читают по губам. Все материалы и отчеты были изучены полицией, которая провела свое расследование".
"Сегодня полиция уведомила нас, что они закрыли это дело, не сумев найти доказательств насчет расистских оскорблений".
"Мы полностью поддерживаем Антонио Рюдигера и его поведение, однако нет никаких доказательств, подтверждающих или опровергающих выдвинутые им обвинения, поэтому ни мы, ни полиция не можем принять никаких дальнейших мер", — гласит заявление "Тоттенхэма".
06.01.2020 21:00
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михайло топ!
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"Его просто назвали обезьяной, что правда" - гласит заявление "Тоттенхэма".
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Админ фото подобрал...
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