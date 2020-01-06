"Тоттенхэм" не нашел доказательств, что Рюдигер был оскорблен на расовой почве

"Тоттенхэм" не нашел доказательств того, что болельщики на расовой почве оскорбили защитника "Челси" Антонио Рюдигера во время матча Премьер-Лиги 22 декабря.

Напомним, тот проигранный "шпорами" матч со счетом 2:0 был прерван, когда Рюдигер услышал с трибун звук обезьяны. Антонио пожаловался рефери, а диктор сделал несколько предупреждений по стадиону.



Однако собственная служба безопасности "Тоттенхэма" совместно с полицией так и не смогла подтвердить выдвинутые Рюдигером обвинения.



"Мы тщательным образом изучили записи с камер наблюдения и сотрудничали со специалистами, которые читают по губам. Все материалы и отчеты были изучены полицией, которая провела свое расследование".



"Сегодня полиция уведомила нас, что они закрыли это дело, не сумев найти доказательств насчет расистских оскорблений".



"Мы полностью поддерживаем Антонио Рюдигера и его поведение, однако нет никаких доказательств, подтверждающих или опровергающих выдвинутые им обвинения, поэтому ни мы, ни полиция не можем принять никаких дальнейших мер", — гласит заявление "Тоттенхэма".