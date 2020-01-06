"Ливерпуль" может попрощаться с Вейналдумом

"Ливерпуль" может попрощаться с полузащитником Джорджиньо Вейналдумом по окончании его контракта через 18 месяцев или даже раньше.

Вейналдум выступает за "красных" после своего перехода из "Ньюкасла" за 25 миллионов фунтов в 2016 году. За это время игрок сборной Голландии провел 166 матчей и показал себя очень ценным элементом команды.



Вместе с тем действующий контракт Вейналдума истекает в конце следующего сезона, и ни со стороны клуба, ни со стороны игрока нет особого рвения к обсуждению новой сделки, хотя будущее почти всех ведущих игроков команды Юргена Клоппа связано долгосрочными соглашениями.



Как утверждает The Athletic, на "Энфилде" спокойно относятся к тому, что 29-летний полузащитник останется в клубе до окончания своего контракта и затем уйдет свободным агентом.



Однако в Италии и Испании хватает поклонников таланта Вейналдума, а это означает, что уже следующим летом клубы могут попытаться выкупить Джорджиньо у "Ливерпуля". В таком случае "красные" попросят за своего игрока свыше 25 млн. фунтов.