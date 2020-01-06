Хадсон-Одои играет со страхом, что снова порвет ахилл

Вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои признался, что до сих пор играет с опасениями насчет рецидива своей травмы ахилла.

Напомним, прошлый сезон был досрочно окончен для Хадсон-Одои в апреле, когда Каллум порвал ахилл и был вынужден перенести операцию.



Накануне 19-летний англичанин отметился голом и результативной передачей в матче Кубка Англии против "Ноттингем Форест", однако Каллум все еще чувствует, что последствия травмы пока не отпустили его.



"Естественно, все еще бывают моменты, когда я думаю про себя: "Если меня снова так ударят, травма может повториться". Или порой я думаю: "Если я сделаю определенное движение, травма может повториться".



"Однако я тренируюсь день за днем, благодаря чему укрепляю уверенность в себе и физическую мощь, чтобы быть сильным и чтобы ничего не повторилось".



"Я каждый день работаю с тренерами, чтобы быть уверенным, что я достаточно силен и что со мной больше ничего не случится".



"Думаю, я близок к тому состоянию, в котором был прежде. Мне было больно, когда игрок наступил на мой ахилл, но теперь все в порядке", — цитирует Хадсон-Одои Sky Sports.