Сульшер хочет дать шанс Хендерсону в следующем сезоне

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер хочет дать возможность Дину Хендерсону потеснить Давида Де Хеа в статусе первого номера "красных дьяволов".

Как известно, этот сезон — второй, что Хендерсон проводит в "Шеффилд Юнайтед" на правах аренды. Став лучшим голкипером в Чемпионшипе год назад, сейчас Дин блестяще проявляет себя и в Премьер-Лиге.



Благодаря отличной игре 22-летнего англичанина в воротах "клинки" занимают восьмое место в Премьер-Лиге и пропустили лишь 21 мяч — на четыре меньше, чем Де Хеа в "Юнайтед".



При этом игра Де Хеа по-прежнему оставляет желать лучшего. Лишь в прошлом месяце против "Уотфорда" Давид отметился очередным ляпом.



По информации The Athletic, Хендерсон сделал достаточно, чтобы получить свой шанс в "Юнайтед". Сульшер хочет, чтобы Дин навязал конкуренцию Де Хеа в следующем сезоне.