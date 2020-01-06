Гвардиола знает, чего ожидать от "Юнайтед" во вторник

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ожидает, что в первом полуфинальном матче Кубка Лиги в ближайший вторник "Манчестер Юнайтед" покажет примерно такой же футбол, как и в дерби 7 декабря.

Месяц назад "Юнайтед" преподнес настоящую сенсацию, выиграв дерби Манчестера на "Этихад" в рамках Премьер-Лиги со счетом 1:2. Тогда быстрые и резкие игроки Оле Гуннара Сульшера стали сущим кошмаром для обороны "горожан".



Во вторник две команды сойдутся лицом к лицу на "Олд Траффорд", и Гвардиоле кажется, что на сей раз Сульшеру не удастся застать его врасплох.



"Это будет примерно похожая игра. Конечно, "Олд Траффорд" — это не совсем наш стадион, но их команда заточена под то, чтобы бежать".



"Когда они могут разбежаться, они являются одной из лучших команд — и не только в Англии, я бы сказал, потому что они обладают такими быстрыми игроками: Джеймсом, Гринвудом, Мартиалем, Рэшфордом и Лингардом".



"У меня есть предчувствие, что они настроены побегать — раз, два, три или как можно больше. Поэтому мы должны сократить количество ошибок при розыгрыше мяча. Мы должны быть готовы к их ответам, но все равно должны играть в свою игру", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.