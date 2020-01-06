Сульшер предупредил Лингарда насчет социальных сетей
Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар признался, что он попросил плеймейкера Джесси Лингарда сбавить свою активность в социальных сетях.
Последний раз Лингард отмечался результативным действием в Премьер-Лиге еще в 2018 году, и травмы были не единственным фактором, отвлекавшим Джесси от основного рода деятельности.
Известно, что 27-летний англичанин имеет массу интересов за пределами футбольного поля и прежде чересчур много зависал в социальных сетях. Сульшеру пришлось в это вмешаться.
"Думаю, теперь вы видите не так много сообщений в социальных сетях от Джесси, как прежде".
"Он прогнал посторонние мысли и упорно работает, чтобы снова стать тем Джесси, которого я знал".
"У Джесси были свои взлеты и падения. Я разговаривал с ним перед матчами против "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма", которые стали примерами того, насколько важен он может быть для нас".
"Мы хотим, чтобы он снова забивал и раздавал результативные передачи. Никто не бегает так много, как Джесси, он замечательно начинает прессинг, и у него отличный характер", — цитирует Сульшера Daily Mirror.
06.01.2020 14:00
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