"Юнайтед" и "Сити" проявляют интерес к Уинксу

"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" проявляют интерес к полузащитнику "Тоттенхэма" Харри Уинксу.

23-летний Уинкс был одним из любимчиков Маурисио Почеттино, при котором он стал игроком первой команды и начал вызываться в сборную Англии.



Однако у Жозе Моуриньо, сменившего Почеттино на посту главного тренера "шпор", Уинкс лишь дважды провел все 90 минут на поле.



В воскресенье против "Мидлсбро" в Кубке Англии Харри получил возможность выйти в стартовом составе, но повредил лодыжку и был заменен еще до того, как игра перевалила за часовую отметку.



Дефицит игрового времени Уинкса при Моуриньо привлек внимание обоих клубов из Манчестера, утверждает The Athletic. И "красные дьяволы", и "горожане" могут сделать свои предложения по Харри уже в этом месяце.



Интерес "Юнайтед" к Уинксу обусловлен травмами Скотта Мактоминея и Поля Погба, тогда как "Сити" ищет преемников для Давида Сильвы и Фернандиньо.