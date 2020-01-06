"Юнайтед" и "Сити" проявляют интерес к Уинксу

Харри Уинкс "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" проявляют интерес к полузащитнику "Тоттенхэма" Харри Уинксу.

23-летний Уинкс был одним из любимчиков Маурисио Почеттино, при котором он стал игроком первой команды и начал вызываться в сборную Англии.

Однако у Жозе Моуриньо, сменившего Почеттино на посту главного тренера "шпор", Уинкс лишь дважды провел все 90 минут на поле.

В воскресенье против "Мидлсбро" в Кубке Англии Харри получил возможность выйти в стартовом составе, но повредил лодыжку и был заменен еще до того, как игра перевалила за часовую отметку.

Дефицит игрового времени Уинкса при Моуриньо привлек внимание обоих клубов из Манчестера, утверждает The Athletic. И "красные дьяволы", и "горожане" могут сделать свои предложения по Харри уже в этом месяце.

Интерес "Юнайтед" к Уинксу обусловлен травмами Скотта Мактоминея и Поля Погба, тогда как "Сити" ищет преемников для Давида Сильвы и Фернандиньо.


Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Уинкс

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2020 13:00

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  1. keane16 06.01.2020 13:42 # keane16
    И нахуй он? Пусть просто Бруно за сотку и не ебут мозги

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  2. ray-black 06.01.2020 13:20 # ray-black
    О каком дефиците игрового времени речь? Когда Уинкс здоров он регулярно играет. Нет никакой надобности его продавать. Тем более в стан конкурентов.

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  3. anabanana94 06.01.2020 13:19 # anabanana94
    Винкс будет легендой Тоттенхэма, я не думаю, что он когда-либо вообще уйдет из Тоттенхэма

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