Артета не исключает, что Джака снова станет капитаном "Арсенала"

Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что полузащитник Гранит Джака не покинет "Эмирейтс" в январе, а в будущем может вернуть себе капитанскую повязку.

После скандального поступка Джаки во время своей замены в матч против "Кристал Пэлас" в октябре казалось, что на карьере Гранита в лондонском клубе поставлен крест.



В декабре агент Джаки поведал, что его клиент согласился перейти в "Герту" и теперь дожидается, пока два клуба договорятся о сумме компенсации.



Однако после своего прихода на тренерский мостик "канониров" Артета принялся уговаривать Джаку остаться и, судья по всему, в этом преуспел. Микель даже допускает, что игрок сборной Швейцарии снова получит капитанскую повязку.



"Может ли он снова стать капитаном "Арсенала"? Я не знаю, время покажет это. Теперь он счастлив остаться здесь, он полностью сосредоточен, и это большой плюс", — сообщил Артета Football.London.