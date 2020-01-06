Артета не исключает, что Джака снова станет капитаном "Арсенала"

Гранит Джака и Микель Артета Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что полузащитник Гранит Джака не покинет "Эмирейтс" в январе, а в будущем может вернуть себе капитанскую повязку.

После скандального поступка Джаки во время своей замены в матч против "Кристал Пэлас" в октябре казалось, что на карьере Гранита в лондонском клубе поставлен крест.

В декабре агент Джаки поведал, что его клиент согласился перейти в "Герту" и теперь дожидается, пока два клуба договорятся о сумме компенсации.

Однако после своего прихода на тренерский мостик "канониров" Артета принялся уговаривать Джаку остаться и, судья по всему, в этом преуспел. Микель даже допускает, что игрок сборной Швейцарии снова получит капитанскую повязку.

"Может ли он снова стать капитаном "Арсенала"? Я не знаю, время покажет это. Теперь он счастлив остаться здесь, он полностью сосредоточен, и это большой плюс", — сообщил Артета Football.London.


Метки Арсенал, Артета, Джака, капитаны

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2020 12:00

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  1. jirrort 06.01.2020 12:56 # jirrort
    Терпинал

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  2. trent 06.01.2020 12:30 # trent
    Ох уж этот переменчивый Арсенал.

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  3. theo-zm 06.01.2020 12:29 # theo-zm
    правильно, полностью поддерживаю то, что он должен остаться в Арсенале
    и вообще он капитан Арсенала.

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  4. division 06.01.2020 12:25 # division
    Нисколько не удивлюсь такому сценарию. Гейганнерс главные терпилы в истории футбола

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  5. liverpool1892est 06.01.2020 12:03 # liverpool1892est
    Ебанутый албанец...одним словом румын!

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