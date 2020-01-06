Артета не исключает, что Джака снова станет капитаном "Арсенала"
Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что полузащитник Гранит Джака не покинет "Эмирейтс" в январе, а в будущем может вернуть себе капитанскую повязку.
После скандального поступка Джаки во время своей замены в матч против "Кристал Пэлас" в октябре казалось, что на карьере Гранита в лондонском клубе поставлен крест.
В декабре агент Джаки поведал, что его клиент согласился перейти в "Герту" и теперь дожидается, пока два клуба договорятся о сумме компенсации.
Однако после своего прихода на тренерский мостик "канониров" Артета принялся уговаривать Джаку остаться и, судья по всему, в этом преуспел. Микель даже допускает, что игрок сборной Швейцарии снова получит капитанскую повязку.
"Может ли он снова стать капитаном "Арсенала"? Я не знаю, время покажет это. Теперь он счастлив остаться здесь, он полностью сосредоточен, и это большой плюс", — сообщил Артета Football.London.
06.01.2020 12:00
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Последние комментарии:
Терпинал
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Ох уж этот переменчивый Арсенал.
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правильно, полностью поддерживаю то, что он должен остаться в Арсенале
и вообще он капитан Арсенала.
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Нисколько не удивлюсь такому сценарию. Гейганнерс главные терпилы в истории футбола
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Ебанутый албанец...одним словом румын!
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