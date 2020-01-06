"Челси" поставил условие "Астон Вилле" для аренды Дринкуотера

"Челси" согласен отпустить Данни Дринкуотера в "Астон Виллу" на правах аренды, только если бирмингемский клуб полностью возьмет на себя зарплату английского полузащитника в 110 тысяч фунтов в неделю.

За весь прошлый сезон Дринкуотер сыграл только 30 минут за "синих" — в матче за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" в августе. В 62 последующих поединках Данни лишь дважды попал в число запасных.



Фрэнк Лэмпард, сменивший Маурицио Сарри на тренерском мостике "Челси" прошлым летом, тоже отвернулся от Данни, отправив того в аренду в "Бернли".



Сегодня, 6 января, арендное соглашение по Дринкуотеру истекает. Главный тренер "бордовых" Шон Дайч заранее подтвердил, что его клуб откажется игрока, который никак себя не проявил и сыграл лишь полчаса в рамках Премьер-Лиги.



Таким образом, Дринкуотер возвращается на "Стэмфорд Бридж", но Лэмпарду он по-прежнему не нужен. Эта ситуация, сообщает The Sun, привлекла внимание "Астон Виллы", которая сражается за выживание в Премьер-Лиге.



Команде Дина Смита потребовался еще один полузащитник после травмы Джона Макгинна, однако "Челси" сражу же предупредил "вилланов", что тем придется выплачивать 100 процентов зарплаты 29-летнего Дринкуотера.