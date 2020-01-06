"Челси" поставил условие "Астон Вилле" для аренды Дринкуотера

Данни Дринкуотер "Челси" согласен отпустить Данни Дринкуотера в "Астон Виллу" на правах аренды, только если бирмингемский клуб полностью возьмет на себя зарплату английского полузащитника в 110 тысяч фунтов в неделю.

За весь прошлый сезон Дринкуотер сыграл только 30 минут за "синих" — в матче за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" в августе. В 62 последующих поединках Данни лишь дважды попал в число запасных.

Фрэнк Лэмпард, сменивший Маурицио Сарри на тренерском мостике "Челси" прошлым летом, тоже отвернулся от Данни, отправив того в аренду в "Бернли".

Сегодня, 6 января, арендное соглашение по Дринкуотеру истекает. Главный тренер "бордовых" Шон Дайч заранее подтвердил, что его клуб откажется игрока, который никак себя не проявил и сыграл лишь полчаса в рамках Премьер-Лиги.

Таким образом, Дринкуотер возвращается на "Стэмфорд Бридж", но Лэмпарду он по-прежнему не нужен. Эта ситуация, сообщает The Sun, привлекла внимание "Астон Виллы", которая сражается за выживание в Премьер-Лиге.

Команде Дина Смита потребовался еще один полузащитник после травмы Джона Макгинна, однако "Челси" сражу же предупредил "вилланов", что тем придется выплачивать 100 процентов зарплаты 29-летнего Дринкуотера.


Метки Астон Вилла, Дринкуотер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2020 11:00

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  1. gary47 06.01.2020 11:43 # gary47
    Классический дебил, угробивший свою карьеру в погоне за деньгами и славой. Играл бы себе в своем Лестере - стал бы легендой клуба. ДА и в сборную, глядишь, вызывался бы.

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  2. yamateh 06.01.2020 11:18 # yamateh
    а дринк норм наваривается
    пс. то чувство когда ты с одним партнером выступал год после он стал лучшим в команде, а ты дном

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  3. electric 06.01.2020 11:02 # electric
    >Чевсей
    >Условие
    >Дринкводка

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  4. sellman 06.01.2020 11:02 # sellman
    После такой новости в мире плачет один Барклей: с кем теперь можно наипениться в эмиратах?

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