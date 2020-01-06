Мино Райола стал агентом Лингарда

Плеймейкер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард стал клиентом суперагента Мино Райолы.

За последние годы Райола перевез на "Олд Траффорд" нескольких клиентов, однако в последние месяцы отношения Мино и "Юнайтед" стали портиться по причине продолжающихся спекуляций насчет полузащитника Поля Погба.



Начиная с прошлого лета, Райола сделал несколько провокационных заявлений, намекая на желание Погба покинуть "Олд Траффорд". "Красные дьяволы" сильно недовольны тем, что агент пытается настроить их игрока на уход из клуба.



А на прошлой неделе отношения "Юнайтед" и Райолы достигли низшей точки. Не желая иметь дела с Мино, "дьяволы" упустили нападающего Эрлинга Бреута Холанда, который был целью номер один Оле Гуннара Сульшера на январь.



Как раз в это самое время интересы Лингарда начал представлять Райола. По информации Daily Mail, это стало частью глобальной стратегии Мино, который надеется заполучить к себе в клиенты и других игроков сборной Англии.



Добавим, что Лингард является воспитанником "Юнайтед", сыграв почти 200 матчей за родной клуб. В последнее время насчет Джесси ходят противоречивые слухи — одни издания утверждают, что "дьяволы" предложат 27-летнему англичанину новый контракт, другие сообщают, что игрок будет продан. Впрочем, Райола сможет заработать при любом из этих сценариев.