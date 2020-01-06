Мино Райола стал агентом Лингарда

Джесси Лингард Плеймейкер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард стал клиентом суперагента Мино Райолы.

За последние годы Райола перевез на "Олд Траффорд" нескольких клиентов, однако в последние месяцы отношения Мино и "Юнайтед" стали портиться по причине продолжающихся спекуляций насчет полузащитника Поля Погба.

Начиная с прошлого лета, Райола сделал несколько провокационных заявлений, намекая на желание Погба покинуть "Олд Траффорд". "Красные дьяволы" сильно недовольны тем, что агент пытается настроить их игрока на уход из клуба.

А на прошлой неделе отношения "Юнайтед" и Райолы достигли низшей точки. Не желая иметь дела с Мино, "дьяволы" упустили нападающего Эрлинга Бреута Холанда, который был целью номер один Оле Гуннара Сульшера на январь.

Как раз в это самое время интересы Лингарда начал представлять Райола. По информации Daily Mail, это стало частью глобальной стратегии Мино, который надеется заполучить к себе в клиенты и других игроков сборной Англии.

Добавим, что Лингард является воспитанником "Юнайтед", сыграв почти 200 матчей за родной клуб. В последнее время насчет Джесси ходят противоречивые слухи — одни издания утверждают, что "дьяволы" предложат 27-летнему англичанину новый контракт, другие сообщают, что игрок будет продан. Впрочем, Райола сможет заработать при любом из этих сценариев.


Метки Лингард, Манчестер Юнайтед, Райола

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2020 08:00

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  1. electric 06.01.2020 08:39 # electric
    Лолита! Эхехехехе

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  2. smokekush 06.01.2020 08:38 # smokekush
    Ахаха

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  3. beatles-red 06.01.2020 08:17 # beatles-red
    И воспитанники против клуба.

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  4. quavo 06.01.2020 08:05 # quavo
    для лавки сойдет

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  5. van-der-slav 06.01.2020 08:04 # van-der-slav
    Теперь эта бездарность еще и выпросит зп выше чем у санчеса

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