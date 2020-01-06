Клопп высоко оценил дебют Минамино

Такуми Минамино Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высоко оценил игру вингера Такуми Минамино в дебютном матче за клуб.

Официально присоединившись к "красным" из "Ред Булл" 1 января, уже спустя пять дней Минамино дебютировал за свой новый клуб, причем сделал это в мерсисайдском дерби против "Эвертона".

Такуми вышел в стартовом составе "Ливерпуля" и был заменен на 70-й минуте — за считанные мгновения до единственного в матче гола Кертиса Джонса. По мнению Клоппа, дебют 24-летнему японцу более чем удался.

"Он сыграл суперски, выдающимся образом. Он оказался ровно тем игроком, которого мы хотели и о котором мы мечтали".

"Когда свой первый матч ты проводишь за команду, которую не знаешь и которая не является сыгранной, это уже сложно, потому что брошенные нами в бой парни фактически провели только пару тренировок вместе. Однако он показал понимание игры, свои исключительные футбольные навыки и выдающийся настрой", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.


Метки Клопп, Кубок Англи, Ливерпуль, Минамино, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2020 07:00

Количество просмотров Просмотров: 1184

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  1. electric 06.01.2020 08:44 # electric
    Сыграл как князь!

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  2. raimbek1 06.01.2020 08:11 # raimbek1
    Тень Кагавы

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  3. scouser2005 06.01.2020 07:31 # scouser2005
    Вперед красный самурай! YNWA!

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  4. iskander8sg 06.01.2020 07:06 # iskander8sg
    И подорвал всех месных пенсомакак.

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  5. tursa 06.01.2020 07:03 # tursa
    играл прям как фирмино, походу клопп нашел ему дублера
    а ореке лучше на фланг
    порадовало как играли в пас в центре поля, видна техника у джонса и лалланы, им бы опорника как фаб и уже крепкая полузащита получается

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