Клопп высоко оценил дебют Минамино
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высоко оценил игру вингера Такуми Минамино в дебютном матче за клуб.
Официально присоединившись к "красным" из "Ред Булл" 1 января, уже спустя пять дней Минамино дебютировал за свой новый клуб, причем сделал это в мерсисайдском дерби против "Эвертона".
Такуми вышел в стартовом составе "Ливерпуля" и был заменен на 70-й минуте — за считанные мгновения до единственного в матче гола Кертиса Джонса. По мнению Клоппа, дебют 24-летнему японцу более чем удался.
"Он сыграл суперски, выдающимся образом. Он оказался ровно тем игроком, которого мы хотели и о котором мы мечтали".
"Когда свой первый матч ты проводишь за команду, которую не знаешь и которая не является сыгранной, это уже сложно, потому что брошенные нами в бой парни фактически провели только пару тренировок вместе. Однако он показал понимание игры, свои исключительные футбольные навыки и выдающийся настрой", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
06.01.2020 07:00
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Сыграл как князь!
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Тень Кагавы
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Вперед красный самурай! YNWA!
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И подорвал всех месных пенсомакак.
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играл прям как фирмино, походу клопп нашел ему дублера
а ореке лучше на фланг
порадовало как играли в пас в центре поля, видна техника у джонса и лалланы, им бы опорника как фаб и уже крепкая полузащита получается
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