Клопп высоко оценил дебют Минамино

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высоко оценил игру вингера Такуми Минамино в дебютном матче за клуб.

Официально присоединившись к "красным" из "Ред Булл" 1 января, уже спустя пять дней Минамино дебютировал за свой новый клуб, причем сделал это в мерсисайдском дерби против "Эвертона".



Такуми вышел в стартовом составе "Ливерпуля" и был заменен на 70-й минуте — за считанные мгновения до единственного в матче гола Кертиса Джонса. По мнению Клоппа, дебют 24-летнему японцу более чем удался.



"Он сыграл суперски, выдающимся образом. Он оказался ровно тем игроком, которого мы хотели и о котором мы мечтали".



"Когда свой первый матч ты проводишь за команду, которую не знаешь и которая не является сыгранной, это уже сложно, потому что брошенные нами в бой парни фактически провели только пару тренировок вместе. Однако он показал понимание игры, свои исключительные футбольные навыки и выдающийся настрой", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.