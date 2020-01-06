Моуриньо подтвердил, что травма Кейна серьезна

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо подтвердил, что травма нападающего Харри Кейна носит серьезный характер.

Напомним, Кейн травмировал заднюю поверхность бедра в матче Премьер-Лиги против "Саутгемптона" 1 января. Спустя несколько дней "шпоры" сообщили, что Харри надорвал мышцу, но не уточнили ни степень повреждения, ни сроки восстановления.



Однако после ничейного матча с "Мидлсбро" (1:1) в Кубке Англии в воскресенье Моуриньо дал понять, что Кейн проведет в лазарете продолжительное время.



"Думаю, будет лучше, если медицинский департамент выскажется на этот счет или сделает официальное заявление. Я лишь могу добавить, что мое предчувствие о том, что это не маленькая травма, меня не подвело".



"Это не маленькая травма, но я не могу говорить о сроках", — цитирует Моуриньо Sky Sports.



Также Жозе нашел необычную причину, почему его команде не удалась игра на "Риверсайде".



"Думаю, этот мяч — пляжный мяч. Он слишком легкий. Я не думаю, что это идет на пользу игрокам. Но это не оправдание", — сообщил Моуриньо BT Sport.