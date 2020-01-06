Лэмпард подтвердил, что Жиру может покинуть "Челси" в январе

Рулевой "Челси" Фрэнк Лэмпард подтвердил, что нападающий Оливье Жиру может покинуть клуб в это трансферное окно.

Воскресный матч Кубка Англии против "Ноттингем Форест" Жиру целиком провел на скамейке запасных, а после финального свистка поблагодарил публику "Стэмфорд Бридж" аплодисментами — как могло показаться, прощальными.



Однако у Лэмпарда есть ряд условий, на которых он готов отпустить 33-летнего француза, который в этом сезоне вчистую проигрывает конкуренцию молодому Тэмми Абрахэму.



"У меня нет новостей насчет Олли, но я разговаривал с ним".



"Если условия будут подходящими, если он этого действительно захочет и если это будет устраивать клуб, меня и команду, тогда это может случиться".



"Но только при соблюдении всех этих критериев. Поэтому давайте посмотрим, случится ли это", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.