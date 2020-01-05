"Ливерпуль" потерял Милнера с мышечной травмой

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что ветеран Джеймс Милнер получил мышечную травму в воскресном матче Кубка Англии против "Эвертона".

Милнер, отметивший накануне свое 34-летие, вышел в стартовом составе "красных" на мерсисайдское дерби, но был заменен уже на девятой минуте.



Теперь медицинскому департаменту "Ливерпуля" нужно установить степень повреждения, о чем поведал Клопп после победы со счетом 1:0.



"Двое из сыгравших сегодня игроков выходили в стартовом составе на предыдущий матч, и один из них получил травму, так что такова наша ситуация. Именно поэтому многие тренеры делают много перестановок в составе — кубок здесь не при чем, просто это такой момент времени".



"Ему (Милнеру) было больно, а это говорит о том, что возникшая у него проблема серьезна. Это мышечное", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "красных".