"Ливерпуль" потерял Милнера с мышечной травмой

Джеймс Милнер Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что ветеран Джеймс Милнер получил мышечную травму в воскресном матче Кубка Англии против "Эвертона".

Милнер, отметивший накануне свое 34-летие, вышел в стартовом составе "красных" на мерсисайдское дерби, но был заменен уже на девятой минуте.

Теперь медицинскому департаменту "Ливерпуля" нужно установить степень повреждения, о чем поведал Клопп после победы со счетом 1:0.

"Двое из сыгравших сегодня игроков выходили в стартовом составе на предыдущий матч, и один из них получил травму, так что такова наша ситуация. Именно поэтому многие тренеры делают много перестановок в составе — кубок здесь не при чем, просто это такой момент времени".

"Ему (Милнеру) было больно, а это говорит о том, что возникшая у него проблема серьезна. Это мышечное", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "красных".


Метки Ливерпуль, Милнер, травмы

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2020 23:00

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  1. liverpool1892est 05.01.2020 23:20 # liverpool1892est
    Клопп идиот тупой сделай закуп игроков.У тебя пол команды инвалиды ебаные месяцами валяются в
    лазарете!!!Пиздец идиот тупой!!!О_Очкастая хуета!

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  2. shakur 05.01.2020 23:04 # shakur
    К утру восстановится

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