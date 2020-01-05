Флик остудил слухи насчет Боатенга и Алабы
Наставник "Баварии" Ханси Флик остудил слухи, связывающие его защитников Джерома Боатенга и Давида Алабу с переездом в Премьер-Лигу в этом месяце.
Ранее днем издание Sky Sports сообщило, что "Арсенал" уже вступил в контакт с "Баварией" относительно покупки или аренды Боатенга, который хочет покинуть Мюнхен в это трансферное окно.
А насчет Алабы появилась информация, что "Челси", планируя попрощаться с Маркосом Алонсо и Эмерсоном Палмери, собирается предложить "Баварии" 60 миллионов фунтов за Давида.
Однако Флик сразу же исключил расставание с Алабой, а также дал понять, что планирует сохранить и Боатенга.
"Алаба не продается этой зимой. В данный момент Алаба очень хорошо играет в качестве центрального защитника. Он может вести команду за собой, он показал это. Он соответствует критерию лидера в обороне".
"Джером — игрок "Баварии". Он хорошо тренировался во время зимнего перерыва, и я предвкушаю следующие несколько недель. Я не переживаю, покинет он клуб или нет, но в данный момент я себе этого не представляю", — цитирует Флика Goal.
05.01.2020 22:00
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Последние комментарии:
Правильно надо забрать и ослабить Баварию чтоб её грохнуть в ЛЧ! :))
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Фото для расистов
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У них есть свои бананы, зачем им арсигноль?
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