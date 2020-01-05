Флик остудил слухи насчет Боатенга и Алабы

Джером Боатенг и Давид Алаба Наставник "Баварии" Ханси Флик остудил слухи, связывающие его защитников Джерома Боатенга и Давида Алабу с переездом в Премьер-Лигу в этом месяце.

Ранее днем издание Sky Sports сообщило, что "Арсенал" уже вступил в контакт с "Баварией" относительно покупки или аренды Боатенга, который хочет покинуть Мюнхен в это трансферное окно.

А насчет Алабы появилась информация, что "Челси", планируя попрощаться с Маркосом Алонсо и Эмерсоном Палмери, собирается предложить "Баварии" 60 миллионов фунтов за Давида.

Однако Флик сразу же исключил расставание с Алабой, а также дал понять, что планирует сохранить и Боатенга.

"Алаба не продается этой зимой. В данный момент Алаба очень хорошо играет в качестве центрального защитника. Он может вести команду за собой, он показал это. Он соответствует критерию лидера в обороне".

"Джером — игрок "Баварии". Он хорошо тренировался во время зимнего перерыва, и я предвкушаю следующие несколько недель. Я не переживаю, покинет он клуб или нет, но в данный момент я себе этого не представляю", — цитирует Флика Goal.


Метки Алаба, Арсенал, Бавария, Боатенг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2020 22:00

Количество просмотров Просмотров: 834

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  1. chelsiukpro 05.01.2020 23:15 # chelsiukpro
    Правильно надо забрать и ослабить Баварию чтоб её грохнуть в ЛЧ! :))

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  2. mufc1994 05.01.2020 22:47 # mufc1994
    Фото для расистов

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  3. electric 05.01.2020 22:04 # electric
    У них есть свои бананы, зачем им арсигноль?

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