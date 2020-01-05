Флик остудил слухи насчет Боатенга и Алабы

Наставник "Баварии" Ханси Флик остудил слухи, связывающие его защитников Джерома Боатенга и Давида Алабу с переездом в Премьер-Лигу в этом месяце.

Ранее днем издание Sky Sports сообщило, что "Арсенал" уже вступил в контакт с "Баварией" относительно покупки или аренды Боатенга, который хочет покинуть Мюнхен в это трансферное окно.



А насчет Алабы появилась информация, что "Челси", планируя попрощаться с Маркосом Алонсо и Эмерсоном Палмери, собирается предложить "Баварии" 60 миллионов фунтов за Давида.



Однако Флик сразу же исключил расставание с Алабой, а также дал понять, что планирует сохранить и Боатенга.



"Алаба не продается этой зимой. В данный момент Алаба очень хорошо играет в качестве центрального защитника. Он может вести команду за собой, он показал это. Он соответствует критерию лидера в обороне".



"Джером — игрок "Баварии". Он хорошо тренировался во время зимнего перерыва, и я предвкушаю следующие несколько недель. Я не переживаю, покинет он клуб или нет, но в данный момент я себе этого не представляю", — цитирует Флика Goal.