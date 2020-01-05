"Ливерпуль" выбил "Эвертон" из Кубка Англии

Кертис Джонс Роскошный гол 18-летнего Кертиса Джонса позволил "Ливерпулю" одержать минимальную победу в дерби против "Эвертона" и выйти в 4-й раунд Кубка Англии.

Гости "Энфилда" очень бодро начали матч, пытаясь застать молодежь "Ливерпуля" врасплох. Голкиперу хозяев Адриану пришлось совершить несколько важных сейвов.

Уже на девятой минуте травму получил Джеймс Милнер, в этом матче занявший позицию крайнего защитника "красных".

"Ириски" переигрывали своего соперника и далее. До перерыва "Ливерпуль" создал лишь один реальный момент, когда на 41-й минуте Дивок Ориги, находясь в окружении нескольких защитников в штрафной, все же смог пробить, однако Джордан Пикфорд вытащил мяч из дальнего нижнего угла.

После перерыва "красные" добавили и стали показывать еще что-то, кроме контроля мяча, хотя выхлопа в виде опасных моментов почти не было. Лишь Ориги еще раз потревожил Пикфорда.

А на 71-й минуте хозяева открыли счет. Получив мяч от Ориги, Кертис Джонс почти без замаха с подступов к штрафной площади нанес роскошный крученый удар с касанием перекладины — 1:0.

"Ливерпуль" без проблем довел дело до победы, так и не дождавшись финального штурма "ирисок".


"Ливерпуль" — "Эвертон" — 1:0 (0:0)

Гол: Джонс 71.

"Ливерпуль": Адриан, Милнер (Ларуси 9), Гомес, Филлипс, Лаллана, Чиривелла, Джонс, Эллиотт (Брюстер 79), Минамино (Окслейд-Чемберлен 70), Ориги.

"Эвертон": Пикфорд, Коулмен (Кин 63), Холгейт, Мина, Динь, Сигурдссон (Дельф 63), Шнайдерлен, Сидибе, Уолкотт (Бернард 79), Калверт-Левин, Ришарлисон.

Предупреждение: Динь.


Метки видео, Кубок Англии, Ливерпуль, обзор матча, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2020 20:55

Количество просмотров Просмотров: 3471

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mrmagd 05.01.2020 22:00 # mrmagd
    С Победой Красные!!!)))

    (ответить)

  2. satellite 05.01.2020 22:00 # satellite
    мощно, ничё не скажешь.

    (ответить)

  3. narcot 05.01.2020 21:49 # narcot
    ебать, отброс стивенс горит на почтилси

    (ответить)

  4. wolfsmensch 05.01.2020 21:42 # wolfsmensch
    ору с Эвертона, лохи позорные. основой проиграть немотивированному дублю Ливерпуля - несмываемый позор

    (ответить)

  5. fanstevengerrard 05.01.2020 21:38 # fanstevengerrard
    Норм так пенсодауна по ветке распидорасило)
    А так ноет, будто сука это как-то лично на его жизнь повлияет, я ебал.

    (ответить)

  6. januzaj00 05.01.2020 21:35 # januzaj00
    Бля, МЮ же показал всему миру, как играть в обороне против ливера. Че все такие конченные команды. Просто копипаст и сё.

    (ответить)

  7. ry-l 05.01.2020 21:30 # ry-l
    Сегодня Педро прощальный матч провел. В млс играть едет.

    (ответить)

  8. clpol 05.01.2020 21:29 # clpol
    В очередной раз убеждаюсь, что фаны Челси самые адекватные и топ.

    MU club pidorasov

    CHELSEA LONDON PRIDE OF LONDON!!

    (ответить)

  9. scouser2005 05.01.2020 21:24 # scouser2005
    Давай Дядя Юра, сделай нам комбо!

    (ответить)

  10. pistolero-lfc 05.01.2020 21:23 # pistolero-lfc
    Curler Jones

    (ответить)

  11. stevens 05.01.2020 21:19 # stevens
    Ливерпуль 3-м составом уверенно побеждает ивиртон, тем временем лондонский футбольный клуб "Щленще" выбил Ноттингем благодаря заряженному судье и вару, которые увидели офсайд у игрока Ноттингема, когда тот выставлял руку... рука в офсайде...

    Ну что за говно это ваше "Щленще" поганое, а...

    (ответить)

  12. pistolero-lfc 05.01.2020 21:17 # pistolero-lfc
    Чё там говорят, если Ливерпуль таким темпом продолжит набирать очки в АПЛ, то 14 марта в матче против ЭВертона можно будет поднимать ТРОФЕЙ?!

    (ответить)

  13. contrario 05.01.2020 21:17 # contrario
    Бавария Шальке наёпывает раз за разом, а те и рады танцевать на граблях

    (ответить)

  14. kler 05.01.2020 21:17 # kler
    Ливерпуль опять обосрались!ахахахахп

    (ответить)

  15. skychnie-oboi 05.01.2020 21:17 # skychnie-oboi
    Плевать на ненужный кубочек для трофи машины.
    Кл КА - мусор для команд ниже классом.

    ЛЧ, АПЛ и КЧМ вот наши ориентиры.

    Тут был вопрос - только чтоб не проиграть на Энфилде, 2-й или 10-й состав это уже не вспомнится в истории.

    (ответить)

  16. anabanana94 05.01.2020 21:16 # anabanana94
    Базару нет, гол охуеннейший!

    (ответить)

  17. liverbro 05.01.2020 21:16 # liverbro
    Ах#енный матч,ах#енный гол!

    (ответить)

  18. contrario 05.01.2020 21:15 # contrario
    Клопп повторил рекорд «Ливерпуля» по матчам без поражений в мерсисайдском дерби

    Это уже 10-й матч без поражений в мерсисайдском дерби для главного тренера «красных» Юрген Клоппа с момента прихода в клуб.

    Немецкий специалист сравнялся с Бобом Пэйсли – тренером «Ливерпуля» в период с 1974 по 1983 год, с которым команда шесть раз стала чемпионом Англии и три раза выиграл Кубок европейских чемпионов.

    и это только старт династии

    (ответить)

  19. liverfun 05.01.2020 21:12 # liverfun
    энфилд тоже был великолепен, не смолкал ни на секунду, лучше стадиона сейчас нет. фанаты придавали уверенности молодым

    (ответить)

  20. narcot 05.01.2020 21:12 # narcot
    КАКИЕ ЖЕ ХАЧИ ТУПЫЕ

    Как сообщают МВД и Следственный комитет Беларуси, преступление произошло незадолго до Нового года. 20-летний иностранный студент получил внушительный банковский перевод с родины. $74 000 ему прислали, чтобы парень обзавелся собственной жилплощадью в Минске. Тот русским языком особо не владел, а потому обратился за помощью к другу-соотечественнику, с которым жил в общежитии.

    На машине друга они вместе поехали в банк, сняли деньги. 21-летний друг предложил для большей сохранности закинуть их в бардачок. По пути он решил переложить какие-то вещи в багажник, остановился и попросил помочь с этим своего богатого соседа. Как только тот вышел, преступник газанул и умчался в неизвестном направлении.

    Найти нарушителя закона особого труда не составило. Все похищенные деньги изъяли (бо&#769;льшую часть нашли в тайнике в лесу) и поинтересовались его мотивацией. Говорит, что хотел потратить эти деньги на девушек, казино и новый автомобиль. Теперь задержанный находится под стражей, ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 206 УК («Грабеж, совершенный в особо крупном размере»), на его имущество в размере 30 000 рублей наложен арест.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: