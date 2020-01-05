"Ливерпуль" выбил "Эвертон" из Кубка Англии
Роскошный гол 18-летнего Кертиса Джонса позволил "Ливерпулю" одержать минимальную победу в дерби против "Эвертона" и выйти в 4-й раунд Кубка Англии.
Гости "Энфилда" очень бодро начали матч, пытаясь застать молодежь "Ливерпуля" врасплох. Голкиперу хозяев Адриану пришлось совершить несколько важных сейвов.
Уже на девятой минуте травму получил Джеймс Милнер, в этом матче занявший позицию крайнего защитника "красных".
"Ириски" переигрывали своего соперника и далее. До перерыва "Ливерпуль" создал лишь один реальный момент, когда на 41-й минуте Дивок Ориги, находясь в окружении нескольких защитников в штрафной, все же смог пробить, однако Джордан Пикфорд вытащил мяч из дальнего нижнего угла.
После перерыва "красные" добавили и стали показывать еще что-то, кроме контроля мяча, хотя выхлопа в виде опасных моментов почти не было. Лишь Ориги еще раз потревожил Пикфорда.
А на 71-й минуте хозяева открыли счет. Получив мяч от Ориги, Кертис Джонс почти без замаха с подступов к штрафной площади нанес роскошный крученый удар с касанием перекладины — 1:0.
"Ливерпуль" без проблем довел дело до победы, так и не дождавшись финального штурма "ирисок".
"Ливерпуль" — "Эвертон" — 1:0 (0:0)
Гол: Джонс 71.
"Ливерпуль": Адриан, Милнер (Ларуси 9), Гомес, Филлипс, Лаллана, Чиривелла, Джонс, Эллиотт (Брюстер 79), Минамино (Окслейд-Чемберлен 70), Ориги.
"Эвертон": Пикфорд, Коулмен (Кин 63), Холгейт, Мина, Динь, Сигурдссон (Дельф 63), Шнайдерлен, Сидибе, Уолкотт (Бернард 79), Калверт-Левин, Ришарлисон.
Предупреждение: Динь.
No words. #EmiratesFACup pic.twitter.com/Mqxgt3fqLn— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 5, 2020
05.01.2020 20:55
Просмотров: 3471
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Последние комментарии:
С Победой Красные!!!)))
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мощно, ничё не скажешь.
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ебать, отброс стивенс горит на почтилси
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ору с Эвертона, лохи позорные. основой проиграть немотивированному дублю Ливерпуля - несмываемый позор
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Норм так пенсодауна по ветке распидорасило)
А так ноет, будто сука это как-то лично на его жизнь повлияет, я ебал.
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Бля, МЮ же показал всему миру, как играть в обороне против ливера. Че все такие конченные команды. Просто копипаст и сё.
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Сегодня Педро прощальный матч провел. В млс играть едет.
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В очередной раз убеждаюсь, что фаны Челси самые адекватные и топ.
MU club pidorasov
CHELSEA LONDON PRIDE OF LONDON!!
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Давай Дядя Юра, сделай нам комбо!
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Curler Jones
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Ливерпуль 3-м составом уверенно побеждает ивиртон, тем временем лондонский футбольный клуб "Щленще" выбил Ноттингем благодаря заряженному судье и вару, которые увидели офсайд у игрока Ноттингема, когда тот выставлял руку... рука в офсайде...
Ну что за говно это ваше "Щленще" поганое, а...
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Чё там говорят, если Ливерпуль таким темпом продолжит набирать очки в АПЛ, то 14 марта в матче против ЭВертона можно будет поднимать ТРОФЕЙ?!
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Бавария Шальке наёпывает раз за разом, а те и рады танцевать на граблях
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Ливерпуль опять обосрались!ахахахахп
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Плевать на ненужный кубочек для трофи машины.
Кл КА - мусор для команд ниже классом.
ЛЧ, АПЛ и КЧМ вот наши ориентиры.
Тут был вопрос - только чтоб не проиграть на Энфилде, 2-й или 10-й состав это уже не вспомнится в истории.
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Базару нет, гол охуеннейший!
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Ах#енный матч,ах#енный гол!
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Клопп повторил рекорд «Ливерпуля» по матчам без поражений в мерсисайдском дерби
Это уже 10-й матч без поражений в мерсисайдском дерби для главного тренера «красных» Юрген Клоппа с момента прихода в клуб.
Немецкий специалист сравнялся с Бобом Пэйсли – тренером «Ливерпуля» в период с 1974 по 1983 год, с которым команда шесть раз стала чемпионом Англии и три раза выиграл Кубок европейских чемпионов.
и это только старт династии
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энфилд тоже был великолепен, не смолкал ни на секунду, лучше стадиона сейчас нет. фанаты придавали уверенности молодым
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КАКИЕ ЖЕ ХАЧИ ТУПЫЕ
Как сообщают МВД и Следственный комитет Беларуси, преступление произошло незадолго до Нового года. 20-летний иностранный студент получил внушительный банковский перевод с родины. $74 000 ему прислали, чтобы парень обзавелся собственной жилплощадью в Минске. Тот русским языком особо не владел, а потому обратился за помощью к другу-соотечественнику, с которым жил в общежитии.
На машине друга они вместе поехали в банк, сняли деньги. 21-летний друг предложил для большей сохранности закинуть их в бардачок. По пути он решил переложить какие-то вещи в багажник, остановился и попросил помочь с этим своего богатого соседа. Как только тот вышел, преступник газанул и умчался в неизвестном направлении.
Найти нарушителя закона особого труда не составило. Все похищенные деньги изъяли (бо́льшую часть нашли в тайнике в лесу) и поинтересовались его мотивацией. Говорит, что хотел потратить эти деньги на девушек, казино и новый автомобиль. Теперь задержанный находится под стражей, ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 206 УК («Грабеж, совершенный в особо крупном размере»), на его имущество в размере 30 000 рублей наложен арест.
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