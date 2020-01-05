"Ливерпуль" выбил "Эвертон" из Кубка Англии

Роскошный гол 18-летнего Кертиса Джонса позволил "Ливерпулю" одержать минимальную победу в дерби против "Эвертона" и выйти в 4-й раунд Кубка Англии.

Гости "Энфилда" очень бодро начали матч, пытаясь застать молодежь "Ливерпуля" врасплох. Голкиперу хозяев Адриану пришлось совершить несколько важных сейвов.



Уже на девятой минуте травму получил Джеймс Милнер, в этом матче занявший позицию крайнего защитника "красных".



"Ириски" переигрывали своего соперника и далее. До перерыва "Ливерпуль" создал лишь один реальный момент, когда на 41-й минуте Дивок Ориги, находясь в окружении нескольких защитников в штрафной, все же смог пробить, однако Джордан Пикфорд вытащил мяч из дальнего нижнего угла.



После перерыва "красные" добавили и стали показывать еще что-то, кроме контроля мяча, хотя выхлопа в виде опасных моментов почти не было. Лишь Ориги еще раз потревожил Пикфорда.



А на 71-й минуте хозяева открыли счет. Получив мяч от Ориги, Кертис Джонс почти без замаха с подступов к штрафной площади нанес роскошный крученый удар с касанием перекладины — 1:0.



"Ливерпуль" без проблем довел дело до победы, так и не дождавшись финального штурма "ирисок".





"Ливерпуль" — "Эвертон" — 1:0 (0:0)



Гол: Джонс 71.



"Ливерпуль": Адриан, Милнер (Ларуси 9), Гомес, Филлипс, Лаллана, Чиривелла, Джонс, Эллиотт (Брюстер 79), Минамино (Окслейд-Чемберлен 70), Ориги.



"Эвертон": Пикфорд, Коулмен (Кин 63), Холгейт, Мина, Динь, Сигурдссон (Дельф 63), Шнайдерлен, Сидибе, Уолкотт (Бернард 79), Калверт-Левин, Ришарлисон.



Предупреждение: Динь.



