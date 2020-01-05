Рефери в Англии впервые обратился к монитору при работе с VAR

Матч 3-го раунда Кубка Англии между "Кристал Пэлас" и "Дерби" вошел в историю благодаря системе VAR.

Как известно, этот сезон — первый, когда VAR используется в Премьер-Лиге. Также система видеопомощи рефери задействована в отдельных матчах Кубка Англии, которые проводятся на стадионах команд высшего дивизиона, причем без каких-либо ограничений в видео мониторов.



Воскресный же матч между "орлами" и "баранами" был отмечен тем, что рефери впервые обратился к монитору — Майкл Оливер лично отправился смотреть повторы, чтобы разобрать инцидент между Лукой Миливоевичем и Томом Хадддлстоуном.



Первый в истории английского футбола просмотр арбитром видеоповторов по установленному у бровки монитору обернулся удалением Миливоевича на 63-й минуте.



Оставшись вдесятером, обескровленный из-за травм "Пэлас" потерпел домашнее поражение 0:1 и вылетел из Кубка Англии.



