Рефери в Англии впервые обратился к монитору при работе с VAR
Матч 3-го раунда Кубка Англии между "Кристал Пэлас" и "Дерби" вошел в историю благодаря системе VAR.
Как известно, этот сезон — первый, когда VAR используется в Премьер-Лиге. Также система видеопомощи рефери задействована в отдельных матчах Кубка Англии, которые проводятся на стадионах команд высшего дивизиона, причем без каких-либо ограничений в видео мониторов.
Воскресный же матч между "орлами" и "баранами" был отмечен тем, что рефери впервые обратился к монитору — Майкл Оливер лично отправился смотреть повторы, чтобы разобрать инцидент между Лукой Миливоевичем и Томом Хадддлстоуном.
Первый в истории английского футбола просмотр арбитром видеоповторов по установленному у бровки монитору обернулся удалением Миливоевича на 63-й минуте.
Оставшись вдесятером, обескровленный из-за травм "Пэлас" потерпел домашнее поражение 0:1 и вылетел из Кубка Англии.
05.01.2020 20:00
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K P A C U B O
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давно пора. кто как не лучший арбитр в англии это сделал, молодец оливер
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