3-й раунд Кубка Англии. Матчи воскресенья

Каллум Хадсон-Одои В воскресенье были сыграны еще несколько матчей 3-го раунда Кубка Англии.

"Челси", вышедший на матч против "Ноттингем Форест" в эффектной ретро-форме, добился победы 2:0 благодаря юному Каллуму Хадсон-Одои, который забил сам и ассистировал Россу Баркли.

А вот "Тоттенхэм" ушел от поражения в противостоянии с "Мидлсбро" благодаря голу Лукаса Моуры (1:1). Через полтора недели команды встретятся еще раз.

Из числа представителей Премьер-Лиги турнир покинул "Кристал Пэлас", битый дома "Дерби" со счетом 0:1.

"Челси" — "Ноттингем Форест" — 2:0 (2:0)

Голы: Хадсон-Одои 6, Баркли 33.

"Мидлсбро" — "Тоттенхэм" — 1:1 (0:0)

Голы: Флетчер 50 — Моура 61.

"Шеффилд Юнайтед" — "Файлд" — 2:1 (1:0)

Голы: Робинсон 8, Кларк 60 — Уильямс 78.

"Кристал Пэлас" — "Дерби" — 0:1 (0:0)

Гол: Мартин 32.

"Чарльтон" — "Вест Бромвич" — 0:1 (0:1)

Гол: Зохоре 32.

"Крю" — "Барнсли" — 1:3 (0:1)

Голы: Грин 48 — Браун 3, Чаплин 75, Томас 90.

КПР — "Суонси" — 5:1 (3:0)

Голы: Хагилл 21, 45, Осайи-Самуэль 29, Уоллес 76, Скоуэн 90 — Байерс 60.

"Бристоль Роверс" — "Ковентри" — 2:2 (2:1)

Голы: Кларк-Харрис 6 (пен), Крейг 32 — Уолш 31, Крейг 53 (авт).

"Бертон" — "Нортхэмптон" — 2:4 (1:3)

Голы: Эдвардс 45, Фрэйзер 90 — Адамс 10, Уотсон 23, Гуди 45, Хоскинс 70.


Метки Кубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2020 19:05

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Последние комментарии:




  1. liverpo0ol 05.01.2020 20:21 # liverpo0ol
    Ребзя, Эллиот пока сырой, ну не пенсите плизкии

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  2. weorlfc 05.01.2020 20:19 # weorlfc
    Эллиот просто затрахал Диня

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  3. electric 05.01.2020 20:18 # electric
    Walcott ехехех

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  4. liverfun 05.01.2020 20:17 # liverfun
    энфилд хорош, фанаты здорово поддерживают

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  5. roberto-89 05.01.2020 20:11 # roberto-89
    Liverpool!!!
    Liverpool!!!
    Liverpool!!!

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  6. scouser2005 05.01.2020 20:07 # scouser2005
    Как пел Сектор Газа "Но мы пройдем с тобою путь через Эвертон".

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  7. thegodfather 05.01.2020 20:01 # thegodfather
    охуенный темп, отличный тайм, молодые здорово двигаются, не хватает сыгранности в защите, но это понятно, надо дальше продолжать в том же духе, только прибавить в завершающих эпизодах.
    надеюсь с милнером ничего серьезного

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  8. jjflash68 05.01.2020 19:59 # jjflash68
    Ради игровой практики дети на ничейку катают.

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  9. mrjingles 05.01.2020 19:57 # mrjingles
    Уровень Лалала трудно было оценить когда выходил со скамейки, ща же молодёжь его затмевает. Сдулся мужик, тащил одно время

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  10. redwhitegun 05.01.2020 19:56 # redwhitegun
    Какой то очень сумбурный матч и нервная игра от обеих команд. Ладно у ливерки там второй состав играет, но от эвертона я ждал большего.

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  11. only--liverpool 05.01.2020 19:52 # only--liverpool
    Стоило добавить пару-тройку топарей: Адриан, Гомез, Ориги - и не так уныло как с АВ... вполне себе бой основе Эве...

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  12. lovrentiy 05.01.2020 19:52 # lovrentiy
    Кейта не хватает для центра, пиздюк вечно подводит.

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  13. liverfun 05.01.2020 19:51 # liverfun
    охуенный темп, отличный тайм, молодые здорово двигаются, не хватает сыгранности в защите, но это понятно, надо дальше продолжать в том же духе, только прибавить в завершающих эпизодах.
    надеюсь с милнером ничего серьезного

    (ответить)

  14. slash-lfc 05.01.2020 19:49 # slash-lfc
    Бля ожидал худшего от такого состава. Но стоит сказать есть чуйка, что Эве первым забьет и победит

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  15. liverpo0ol 05.01.2020 19:43 # liverpo0ol
    Хорош Пик, правда нервный типок

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  16. liverpo0ol 05.01.2020 19:41 # liverpo0ol
    Ну вот хочешь сливать к хуям этот недокубок, а дети таки не хотят упустить шанс зацепиться за любимый кубок арсинала и щользи

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  17. ry-l 05.01.2020 19:41 # ry-l
    Разница в классе на стороне ирисок. Должны были забивать давно.

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  18. electric 05.01.2020 19:39 # electric
    Лалала хуже мододняка

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  19. lfcynwa 05.01.2020 19:33 # lfcynwa
    Рака, дароу
    Какие ожидания от Анчелотти?

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  20. lfcynwa 05.01.2020 19:32 # lfcynwa
    Джонс не оч, надо забить чего-нить т.к пропустить от ирисок с таким составом - дело времени.

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