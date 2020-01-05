3-й раунд Кубка Англии. Матчи воскресенья
В воскресенье были сыграны еще несколько матчей 3-го раунда Кубка Англии.
"Челси", вышедший на матч против "Ноттингем Форест" в эффектной ретро-форме, добился победы 2:0 благодаря юному Каллуму Хадсон-Одои, который забил сам и ассистировал Россу Баркли.
А вот "Тоттенхэм" ушел от поражения в противостоянии с "Мидлсбро" благодаря голу Лукаса Моуры (1:1). Через полтора недели команды встретятся еще раз.
Из числа представителей Премьер-Лиги турнир покинул "Кристал Пэлас", битый дома "Дерби" со счетом 0:1.
"Челси" — "Ноттингем Форест" — 2:0 (2:0)
Голы: Хадсон-Одои 6, Баркли 33.
"Мидлсбро" — "Тоттенхэм" — 1:1 (0:0)
Голы: Флетчер 50 — Моура 61.
"Шеффилд Юнайтед" — "Файлд" — 2:1 (1:0)
Голы: Робинсон 8, Кларк 60 — Уильямс 78.
"Кристал Пэлас" — "Дерби" — 0:1 (0:0)
Гол: Мартин 32.
"Чарльтон" — "Вест Бромвич" — 0:1 (0:1)
Гол: Зохоре 32.
"Крю" — "Барнсли" — 1:3 (0:1)
Голы: Грин 48 — Браун 3, Чаплин 75, Томас 90.
КПР — "Суонси" — 5:1 (3:0)
Голы: Хагилл 21, 45, Осайи-Самуэль 29, Уоллес 76, Скоуэн 90 — Байерс 60.
"Бристоль Роверс" — "Ковентри" — 2:2 (2:1)
Голы: Кларк-Харрис 6 (пен), Крейг 32 — Уолш 31, Крейг 53 (авт).
"Бертон" — "Нортхэмптон" — 2:4 (1:3)
Голы: Эдвардс 45, Фрэйзер 90 — Адамс 10, Уотсон 23, Гуди 45, Хоскинс 70.
05.01.2020 19:05
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Последние комментарии:
Ребзя, Эллиот пока сырой, ну не пенсите плизкии
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Эллиот просто затрахал Диня
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Walcott ехехех
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энфилд хорош, фанаты здорово поддерживают
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Liverpool!!!
Liverpool!!!
Liverpool!!!
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Как пел Сектор Газа "Но мы пройдем с тобою путь через Эвертон".
(ответить)
охуенный темп, отличный тайм, молодые здорово двигаются, не хватает сыгранности в защите, но это понятно, надо дальше продолжать в том же духе, только прибавить в завершающих эпизодах.
надеюсь с милнером ничего серьезного
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Ради игровой практики дети на ничейку катают.
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Уровень Лалала трудно было оценить когда выходил со скамейки, ща же молодёжь его затмевает. Сдулся мужик, тащил одно время
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Какой то очень сумбурный матч и нервная игра от обеих команд. Ладно у ливерки там второй состав играет, но от эвертона я ждал большего.
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Стоило добавить пару-тройку топарей: Адриан, Гомез, Ориги - и не так уныло как с АВ... вполне себе бой основе Эве...
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Кейта не хватает для центра, пиздюк вечно подводит.
(ответить)
охуенный темп, отличный тайм, молодые здорово двигаются, не хватает сыгранности в защите, но это понятно, надо дальше продолжать в том же духе, только прибавить в завершающих эпизодах.
надеюсь с милнером ничего серьезного
(ответить)
Бля ожидал худшего от такого состава. Но стоит сказать есть чуйка, что Эве первым забьет и победит
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Хорош Пик, правда нервный типок
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Ну вот хочешь сливать к хуям этот недокубок, а дети таки не хотят упустить шанс зацепиться за любимый кубок арсинала и щользи
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Разница в классе на стороне ирисок. Должны были забивать давно.
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Лалала хуже мододняка
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Рака, дароу
Какие ожидания от Анчелотти?
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Джонс не оч, надо забить чего-нить т.к пропустить от ирисок с таким составом - дело времени.
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