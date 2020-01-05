3-й раунд Кубка Англии. Матчи воскресенья

В воскресенье были сыграны еще несколько матчей 3-го раунда Кубка Англии.

"Челси", вышедший на матч против "Ноттингем Форест" в эффектной ретро-форме, добился победы 2:0 благодаря юному Каллуму Хадсон-Одои, который забил сам и ассистировал Россу Баркли.



А вот "Тоттенхэм" ушел от поражения в противостоянии с "Мидлсбро" благодаря голу Лукаса Моуры (1:1). Через полтора недели команды встретятся еще раз.



Из числа представителей Премьер-Лиги турнир покинул "Кристал Пэлас", битый дома "Дерби" со счетом 0:1.



"Челси" — "Ноттингем Форест" — 2:0 (2:0)



Голы: Хадсон-Одои 6, Баркли 33.



"Мидлсбро" — "Тоттенхэм" — 1:1 (0:0)



Голы: Флетчер 50 — Моура 61.



"Шеффилд Юнайтед" — "Файлд" — 2:1 (1:0)



Голы: Робинсон 8, Кларк 60 — Уильямс 78.



"Кристал Пэлас" — "Дерби" — 0:1 (0:0)



Гол: Мартин 32.



"Чарльтон" — "Вест Бромвич" — 0:1 (0:1)



Гол: Зохоре 32.



"Крю" — "Барнсли" — 1:3 (0:1)



Голы: Грин 48 — Браун 3, Чаплин 75, Томас 90.



КПР — "Суонси" — 5:1 (3:0)



Голы: Хагилл 21, 45, Осайи-Самуэль 29, Уоллес 76, Скоуэн 90 — Байерс 60.



"Бристоль Роверс" — "Ковентри" — 2:2 (2:1)



Голы: Кларк-Харрис 6 (пен), Крейг 32 — Уолш 31, Крейг 53 (авт).



"Бертон" — "Нортхэмптон" — 2:4 (1:3)



Голы: Эдвардс 45, Фрэйзер 90 — Адамс 10, Уотсон 23, Гуди 45, Хоскинс 70.