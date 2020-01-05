Сульшер: "Я предпочитаю переигровку, чем вылететь"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер не видит проблемы в том, что его команде предстоит переигровка с "Вулверхэмптоном" в Кубке Англии.

Накануне вечером "красные дьяволы" сыграли 0:0 на "Молинью", не нанеся ни одного удара в створ ворот "волков".



Через 10 дней командам, обе из которых представляют Англию в Лиге Европы, предстоит переигровка на "Олд Траффорд", причем для "волков" это будет 38-й матч в нынешнем сезоне, однако Сульшер принимает это как данность.



"У нас хватает матчей, и вскоре мы, наверное, сыграем против "Вулверхэмптона" в Лиге Европы, однако мы знали, на что идем. Я предпочитаю переигровку, чем вылететь".



"Когда я сам был игроком, мы сыграли вничью с "Бертоном" на выезде. Когда они приехали на "Олд Траффорд" для переигровки, мы победили их 5:0. То был отличный день и для них тоже".



"Дело не в том, что у больших команд слишком много матчей. Дело не в жребии и не в романтике турнира. Мы провели девять матчей за 29-30 дней декабря, так что мы, наверное, можем продолжить в том же духе".



"Просто таково расписание, и мы должны принять это. Я всецело хвалю игроков за то, как они справляются с этим", — цитирует Сульшера Sky Sports.