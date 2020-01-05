Сульшер: "Я предпочитаю переигровку, чем вылететь"

Оле Гуннар Сульшер Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер не видит проблемы в том, что его команде предстоит переигровка с "Вулверхэмптоном" в Кубке Англии.

Накануне вечером "красные дьяволы" сыграли 0:0 на "Молинью", не нанеся ни одного удара в створ ворот "волков".

Через 10 дней командам, обе из которых представляют Англию в Лиге Европы, предстоит переигровка на "Олд Траффорд", причем для "волков" это будет 38-й матч в нынешнем сезоне, однако Сульшер принимает это как данность.

"У нас хватает матчей, и вскоре мы, наверное, сыграем против "Вулверхэмптона" в Лиге Европы, однако мы знали, на что идем. Я предпочитаю переигровку, чем вылететь".

"Когда я сам был игроком, мы сыграли вничью с "Бертоном" на выезде. Когда они приехали на "Олд Траффорд" для переигровки, мы победили их 5:0. То был отличный день и для них тоже".

"Дело не в том, что у больших команд слишком много матчей. Дело не в жребии и не в романтике турнира. Мы провели девять матчей за 29-30 дней декабря, так что мы, наверное, можем продолжить в том же духе".

"Просто таково расписание, и мы должны принять это. Я всецело хвалю игроков за то, как они справляются с этим", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Кубок Англии, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2020 18:00

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Последние комментарии:




  1. wilegend 05.01.2020 18:23 # wilegend
    новый контракт этому топарю

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  2. gucman 05.01.2020 18:21 # gucman
    ска, пусть только подольше у руля мю побудет!

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