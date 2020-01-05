Моррис признал, что игра Хадсон-Одои оставляет желать лучшего

Ассистент главного тренера "Челси" Джоди Моррис рассказал, что вингер Каллум Хадсон-Одои упорно работает над улучшением своей игры.

Ярко блеснув в прошлом сезоне и дебютировав за сборную Англии, в апреле Хадсон-Одои перенес операцию на ахилле и до сих пор не вернулся в прежнюю форму.



В сентябре Каллум заключил с "синими" новый долгосрочный контракт с зарплатой в 180 тысяч фунтов в неделю, что, как может показаться, слегка расслабило 19-летнего игрока. Однако Моррис уверяет, что это совсем не так.



"Он знает, что может играть лучше. Ему говорили о том, что он может играть лучше, но бывают моменты — как, например, в матче против "Саутгемптона" — когда он делает действительно хорошие вещи с мячом, как мы и просим от него. Главному тренеру было приятно видеть это".



"Когда ты отсутствуешь год, многое может случиться, особенно в молодом возрасте. Все мы видели эту сагу с контрактом, но теперь это позади, и мы можем сосредоточиться на работе".



"Он хочет упорно работать и хочет стать лучше, однако нужно это продемонстрировать. Когда он получит свой шанс, он должен быть готов им воспользоваться".



"Он уверенный в себе парень. Пару дней назад он спрашивал меня, над какими вещами он может поработать после изучения видео со своей игрой, и мне это весьма нравится. Когда кто-то активно старается стать лучше, у него его шанс", — цитирует Морриса Sky Sports.