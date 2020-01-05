"Ньюкасл" хочет арендовать Жиру

"Ньюкасл" проявил интерес к нападающему "Челси" Оливье Жиру.

Как и некоторые другие команды Премьер-Лиги, "сороки" не смогли преодолеть праздничный период без потерь — в данный момент лазарет на "Сент-Джеймс Парк" переполнен.



В этом сезоне основным нападающим "Ньюкасла" является Жоэлинтон, который был куплен у "Хоффенхайма" прошлым летом за 40 миллионов фунтов, однако бразилец крайне нестабилен и забил лишь один гол.



В то же время Дуайт Гэйл, один из дублеров Жоэлинтона, получил травму икроножной мышцы в матче Кубка Англии против "Рочдейла" накануне, а Энди Кэрролл, другой запасной нападающий, по состоянию здоровья не может играть дважды в неделю.



Как сообщает The Telegraph, в сложившейся ситуации "Ньюкасл" сделал запрос насчет аренды Жиру, который ищет возможность обеспечить себя игровой практикой на вторую половину сезона, чтобы не остаться без поездки на Евро-2020 со сборной Франции.



Однако в ответ "синие" сообщили "сорокам", что в данный момент сделка невозможна — "Челси" не отпустит Оливье, пока не найдут другого нападающего. Аналогичную позицию лондонцы заняли и насчет Мичи Батшуайи, который интересен целому ряду клубов Премьер-Лиги.