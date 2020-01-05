"Юнайтед" обратился насчет покупки Невеша и Хименеса

"Манчестер Юнайтед" обратился к "Вулверхэмптону" насчет приобретения полузащитника Рубена Невеша и нападающего Рауля Хименеса в это трансферное окно.

Слухи насчет интереса "красных дьяволов" к Хименесу появились еще накануне субботнего матча двух команд на "Молинью" в рамках 3-го раунда Кубка Англии.



После завершившегося со счетом 0:0 матча Нуну Эшпириту Санту заявил, что ничего не знает об этом, добавив, что "случиться может всякое".



"Это очередной хороший игрок, которого связывают с переходом к нам. К нам сватают многих игроков, а он (Хименес) вышел и хорошо проявил себя сегодня, но я не могу комментировать эти спекуляции", — сообщил коллега Нуну из "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер.



По информации Goal, эти слухи небезосновательны — клуб с "Олд Траффорд" действительно наводит справки насчет бомбардира "волков", а также насчет его одноклубника Невеша.



"Дьяволы" переключили свое внимание на Рауля после того, как упустили Эрлинга Бреута Холанда, однако пока переговоры по 28-летнему мексиканцу, чей агент Жорже Мендеш состоит в хороших отношениях с "Юнайтед", на ранней стадии.



Что касается 22-летнего Рубена, то интерес к нему обусловлен травмами Поля Погба и Скотта Мактоминея. Из числа центральных полузащитников в распоряжении Сульшера остались только нестабильный Фред и сидящий на чемоданах Неманья Матич.