"Юнайтед" обратился насчет покупки Невеша и Хименеса
"Манчестер Юнайтед" обратился к "Вулверхэмптону" насчет приобретения полузащитника Рубена Невеша и нападающего Рауля Хименеса в это трансферное окно.
Слухи насчет интереса "красных дьяволов" к Хименесу появились еще накануне субботнего матча двух команд на "Молинью" в рамках 3-го раунда Кубка Англии.
После завершившегося со счетом 0:0 матча Нуну Эшпириту Санту заявил, что ничего не знает об этом, добавив, что "случиться может всякое".
"Это очередной хороший игрок, которого связывают с переходом к нам. К нам сватают многих игроков, а он (Хименес) вышел и хорошо проявил себя сегодня, но я не могу комментировать эти спекуляции", — сообщил коллега Нуну из "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер.
По информации Goal, эти слухи небезосновательны — клуб с "Олд Траффорд" действительно наводит справки насчет бомбардира "волков", а также насчет его одноклубника Невеша.
"Дьяволы" переключили свое внимание на Рауля после того, как упустили Эрлинга Бреута Холанда, однако пока переговоры по 28-летнему мексиканцу, чей агент Жорже Мендеш состоит в хороших отношениях с "Юнайтед", на ранней стадии.
Что касается 22-летнего Рубена, то интерес к нему обусловлен травмами Поля Погба и Скотта Мактоминея. Из числа центральных полузащитников в распоряжении Сульшера остались только нестабильный Фред и сидящий на чемоданах Неманья Матич.
05.01.2020 15:00
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Последние комментарии:
покупать игроков из ЛЕ. типичный скюм
(ответить)
04.01.2020 13:32 #
mikkiynwa
Щас Гэндальф в конфу свои фотки кидал
пиздец
https://sun9-48.userapi.com/c851328/v851328716/1e9888/4uDDzM8HQzo.jpg
https://sun9-22.userapi.com/c854228/v854228608/1348a5/u4D9roMHP5M.jpghttps://sun9-36.userapi.com/c857328/v857328631/1107b/UGnxNy3p73M.jpg
https://sun9-26.userapi.com/c856524/v856524529/2ef11/peMnstGn3D8.jpg
мразь блять
Источник: http://fapl.ru/posts/75790/?c=1
04.01.2020 13:40 #
thegodfather
Норм кукурузина.
Источник: http://fapl.ru/posts/75790/?c=1
(ответить)
Срульшер сливает ненужный кубок. (с)
(ответить)
Основа "Челси": Кабальеро, Джеймс, Томори, Кристенсен, Эмерсон, Ковачич, Жоржиньо, Баркли, Педро, Батшуайи, Хадсон-Одои.
Баркли, омагад, он жив
(ответить)
Как же меня заебали эти межнациональные срачи, вы бы знали
(ответить)
ослабляют конкурентов в борьбе за 5 место:)
(ответить)
Муму середняк.
(ответить)
Что за чушь блеа? Пенс выдумал новость и таким же пенсам влил в уши
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С новым годом! С новым счастьем!
https://youtu.be/kEDZDN03Dbk
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05.01.2020 14:50 #
denkik
Плохо узнавал. Уже в 19 веке некоторые поэты и писатели в России стали украинский язык использовать
Источник: http://fapl.ru/posts/75809/?c=1#c7064808
Перечислите великих писателей, которые писали на украинском
(ответить)
Но ведь Фред это просто топарик который выбрал МЮ, поссав на ЛФК и им осталось довольствоваться каким-то Фабиньо. Вроде так пригородные писали.
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теперь появятся шансы обыграть их в ответке
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