"Юнайтед" обратился насчет покупки Невеша и Хименеса

Рауль Хименес и Рубен Невеш "Манчестер Юнайтед" обратился к "Вулверхэмптону" насчет приобретения полузащитника Рубена Невеша и нападающего Рауля Хименеса в это трансферное окно.

Слухи насчет интереса "красных дьяволов" к Хименесу появились еще накануне субботнего матча двух команд на "Молинью" в рамках 3-го раунда Кубка Англии.

После завершившегося со счетом 0:0 матча Нуну Эшпириту Санту заявил, что ничего не знает об этом, добавив, что "случиться может всякое".

"Это очередной хороший игрок, которого связывают с переходом к нам. К нам сватают многих игроков, а он (Хименес) вышел и хорошо проявил себя сегодня, но я не могу комментировать эти спекуляции", — сообщил коллега Нуну из "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер.

По информации Goal, эти слухи небезосновательны — клуб с "Олд Траффорд" действительно наводит справки насчет бомбардира "волков", а также насчет его одноклубника Невеша.

"Дьяволы" переключили свое внимание на Рауля после того, как упустили Эрлинга Бреута Холанда, однако пока переговоры по 28-летнему мексиканцу, чей агент Жорже Мендеш состоит в хороших отношениях с "Юнайтед", на ранней стадии.

Что касается 22-летнего Рубена, то интерес к нему обусловлен травмами Поля Погба и Скотта Мактоминея. Из числа центральных полузащитников в распоряжении Сульшера остались только нестабильный Фред и сидящий на чемоданах Неманья Матич.


Метки Вулверхэмптон, Манчестер Юнайтед, Невеш, Хименес

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2020 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1969

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Последние комментарии:




  1. narcot 05.01.2020 16:46 # narcot
    покупать игроков из ЛЕ. типичный скюм

    (ответить)

  2. mr-s1n1st3r 05.01.2020 16:41 # mr-s1n1st3r
    04.01.2020 13:32 #
    mikkiynwa

    Щас Гэндальф в конфу свои фотки кидал
    пиздец
    https://sun9-48.userapi.com/c851328/v851328716/1e9888/4uDDzM8HQzo.jpg
    https://sun9-22.userapi.com/c854228/v854228608/1348a5/u4D9roMHP5M.jpghttps://sun9-36.userapi.com/c857328/v857328631/1107b/UGnxNy3p73M.jpg
    https://sun9-26.userapi.com/c856524/v856524529/2ef11/peMnstGn3D8.jpg


    мразь блять

    Источник: http://fapl.ru/posts/75790/?c=1

    04.01.2020 13:40 #
    thegodfather

    Норм кукурузина.

    Источник: http://fapl.ru/posts/75790/?c=1

    (ответить)

  3. mr-s1n1st3r 05.01.2020 16:39 # mr-s1n1st3r
    Срульшер сливает ненужный кубок. (с)

    (ответить)

  4. ry-l 05.01.2020 16:23 # ry-l
    Основа "Челси": Кабальеро, Джеймс, Томори, Кристенсен, Эмерсон, Ковачич, Жоржиньо, Баркли, Педро, Батшуайи, Хадсон-Одои.


    Баркли, омагад, он жив

    (ответить)

  5. rentv 05.01.2020 16:04 # rentv
    Как же меня заебали эти межнациональные срачи, вы бы знали

    (ответить)

  6. alexomck 05.01.2020 15:59 # alexomck
    ослабляют конкурентов в борьбе за 5 место:)

    (ответить)

  7. chelsea88 05.01.2020 15:51 # chelsea88
    Муму середняк.

    (ответить)

  8. keane16 05.01.2020 15:33 # keane16
    Что за чушь блеа? Пенс выдумал новость и таким же пенсам влил в уши

    (ответить)

  9. chebrec 05.01.2020 15:22 # chebrec
    С новым годом! С новым счастьем!
    https://youtu.be/kEDZDN03Dbk

    (ответить)

  10. rentv 05.01.2020 15:21 # rentv
    05.01.2020 14:50 #
    denkik

    Плохо узнавал. Уже в 19 веке некоторые поэты и писатели в России стали украинский язык использовать

    Источник: http://fapl.ru/posts/75809/?c=1#c7064808

    Перечислите великих писателей, которые писали на украинском

    (ответить)

  11. superglor 05.01.2020 15:17 # superglor
    Но ведь Фред это просто топарик который выбрал МЮ, поссав на ЛФК и им осталось довольствоваться каким-то Фабиньо. Вроде так пригородные писали.

    (ответить)

  12. januzaj00 05.01.2020 15:02 # januzaj00
    теперь появятся шансы обыграть их в ответке

    (ответить)

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