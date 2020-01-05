"Арсенал" обратился к "Баварии" насчет Боатенга

"Арсенал" установил контакт с "Баварией" насчет трансфера защитника Джерома Боатенга в январе.

Напомним, об интересе "канониров" к Боатенгу стало известно лишь в минувшую пятницу. Лондонский клуб был вынужден обратиться на трансферный рынок в поисках центрального защитника после потери Калума Чемберса, который из-за надрыва крестообразных связок колена пропустит до девяти месяцев.



По информации Sky Sports, сейчас "Арсенал" продвинулся дальше и сделал запрос относительно стоимости Джерома, его зарплаты, а также возможности взять экс-игрока "Манчестер Сити" в аренду.



При этом сам 31-летний Боатенг, которого "Бавария" оценивает в 15 миллионов евро (12.8 млн. фунтов), не чувствует себя счастливым в Мюнхене и открыт к смене клуба в этом месяце.



Sky Sports добавляет, что после потраченных прошлым летом 150 миллионов фунтов у "Арсенала" не осталось существенных средств на январские трансферы, поэтому "канониры" вынуждены искать недорогой вариант по укреплению обороны. Еще лучше, если это будет не покупка, а аренда.