"Арсенал" обратился к "Баварии" насчет Боатенга

Джером Боатенг "Арсенал" установил контакт с "Баварией" насчет трансфера защитника Джерома Боатенга в январе.

Напомним, об интересе "канониров" к Боатенгу стало известно лишь в минувшую пятницу. Лондонский клуб был вынужден обратиться на трансферный рынок в поисках центрального защитника после потери Калума Чемберса, который из-за надрыва крестообразных связок колена пропустит до девяти месяцев.

По информации Sky Sports, сейчас "Арсенал" продвинулся дальше и сделал запрос относительно стоимости Джерома, его зарплаты, а также возможности взять экс-игрока "Манчестер Сити" в аренду.

При этом сам 31-летний Боатенг, которого "Бавария" оценивает в 15 миллионов евро (12.8 млн. фунтов), не чувствует себя счастливым в Мюнхене и открыт к смене клуба в этом месяце.

Sky Sports добавляет, что после потраченных прошлым летом 150 миллионов фунтов у "Арсенала" не осталось существенных средств на январские трансферы, поэтому "канониры" вынуждены искать недорогой вариант по укреплению обороны. Еще лучше, если это будет не покупка, а аренда.


Метки Арсенал, Бавария, Боатенг

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2020 14:00

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Последние комментарии:




  1. superglor 05.01.2020 14:08 # superglor
    Впервые после Коло Туре у Арсенала появится топовый защитник. Наш воспитанник, что характерно.

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  2. element-ekb 05.01.2020 14:06 # element-ekb
    Конечно он хуже Сократиса (нет)

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