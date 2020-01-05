Клопп подтвердил, что Минамино готов к дебюту за "Ливерпуль"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что вингер Такуми Минамино готов дебютировать за "красных".
Напомним, 1 января Минамино официально присоединился к "Ливерпулю" из австрийского "Ред Булл" по сделке стоимостью 7.25 млн. фунтов.
В воскресенье "красные" сыграют с "Эвертоном" на "Энфилде" в рамках 3-го раунда Кубка Англии, и это мерсисайдское дерби как раз дает Клоппу возможность устроить дебют для 24-летнего японца.
"Такуми здесь и провел уже три тренировки с нами, что не много. Но все же это кое-что".
"У него были своего рода каникулы, когда "Ред Булл" ушел на зимний перерыв. Он смог перевести дух, поскольку в то время мы не имели права пригласить его сюда, чтобы тренироваться с нами".
"Он уезжал в Японию, что тоже славно. Теперь он приехал сюда и находится в хорошей форме. Поэтому давайте посмотрим", — цитирует Клоппа Daily Express.
05.01.2020 13:00
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Последние комментарии:
Комоне мимино! Порви этих выскочек!
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Летом надо еще Самуэля Чуквуезэ из Вильяреала оформить и можно считать что замена для атакующей троицы готова.
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почему-то есть чуйка что самурай заиграет...
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Мане Фирмино Минамино 😁
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Давай жги Мимино!
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