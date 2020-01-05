Клопп подтвердил, что Минамино готов к дебюту за "Ливерпуль"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что вингер Такуми Минамино готов дебютировать за "красных".

Напомним, 1 января Минамино официально присоединился к "Ливерпулю" из австрийского "Ред Булл" по сделке стоимостью 7.25 млн. фунтов.



В воскресенье "красные" сыграют с "Эвертоном" на "Энфилде" в рамках 3-го раунда Кубка Англии, и это мерсисайдское дерби как раз дает Клоппу возможность устроить дебют для 24-летнего японца.



"Такуми здесь и провел уже три тренировки с нами, что не много. Но все же это кое-что".



"У него были своего рода каникулы, когда "Ред Булл" ушел на зимний перерыв. Он смог перевести дух, поскольку в то время мы не имели права пригласить его сюда, чтобы тренироваться с нами".



"Он уезжал в Японию, что тоже славно. Теперь он приехал сюда и находится в хорошей форме. Поэтому давайте посмотрим", — цитирует Клоппа Daily Express.