Клопп подтвердил, что Минамино готов к дебюту за "Ливерпуль"

Такуми Минамино Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что вингер Такуми Минамино готов дебютировать за "красных".

Напомним, 1 января Минамино официально присоединился к "Ливерпулю" из австрийского "Ред Булл" по сделке стоимостью 7.25 млн. фунтов.

В воскресенье "красные" сыграют с "Эвертоном" на "Энфилде" в рамках 3-го раунда Кубка Англии, и это мерсисайдское дерби как раз дает Клоппу возможность устроить дебют для 24-летнего японца.

"Такуми здесь и провел уже три тренировки с нами, что не много. Но все же это кое-что".

"У него были своего рода каникулы, когда "Ред Булл" ушел на зимний перерыв. Он смог перевести дух, поскольку в то время мы не имели права пригласить его сюда, чтобы тренироваться с нами".

"Он уезжал в Японию, что тоже славно. Теперь он приехал сюда и находится в хорошей форме. Поэтому давайте посмотрим", — цитирует Клоппа Daily Express.


Метки Ливерпуль, Минамино

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2020 13:00

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  1. electric 05.01.2020 14:24 # electric
    Комоне мимино! Порви этих выскочек!

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  2. sssuso 05.01.2020 14:18 # sssuso
    Летом надо еще Самуэля Чуквуезэ из Вильяреала оформить и можно считать что замена для атакующей троицы готова.

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  3. only--liverpool 05.01.2020 13:31 # only--liverpool
    почему-то есть чуйка что самурай заиграет...

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  4. madscouser 05.01.2020 13:26 # madscouser
    Мане Фирмино Минамино &#128513;

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  5. liverpool1892est 05.01.2020 13:02 # liverpool1892est
    Давай жги Мимино!

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