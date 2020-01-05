Артета предупредил Обамеянга насчет капитанства

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета предупредил нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга, что ему нужна стабильность в отношении капитана.

Стоило Обамеянгу получить капитанскую повязку "канониров" по ходу этого сезона, как появились слухи, что Пьер-Эмерик не будет подписывать новый контракт и хочет покинуть "Эмирейтс" — если не в январе, то по окончании сезона, когда у него останется 12 месяцев по действующему соглашению.



Артета пока не готов забрать повязку у Обамеянга, но предупреждает, что будущее 30-летнего габонца будет ключом к его решению.



"Чем большую стабильность мы сможем создать с помощью нашего капитана и игроков, тем яснее мы сможем передать фанатам то, что мы стараемся делать".



"Есть множество факторов, некоторые из которых мы не можем контролировать, но в данный момент все нормально. Прямо сейчас не время для меня менять некоторые вещи. Я еще недостаточно увидел, чтобы принимать соответствующие решения".



"Я бывал в клубах, где есть четыре-пять капитанов, но это, скорее, лидерская группа, чем капитаны. В конце концов повязку надевает кто-то один", — цитирует Артету Daily Mail.