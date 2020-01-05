Артета предупредил Обамеянга насчет капитанства

Пьер-Эмерик Обамеянг и Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета предупредил нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга, что ему нужна стабильность в отношении капитана.

Стоило Обамеянгу получить капитанскую повязку "канониров" по ходу этого сезона, как появились слухи, что Пьер-Эмерик не будет подписывать новый контракт и хочет покинуть "Эмирейтс" — если не в январе, то по окончании сезона, когда у него останется 12 месяцев по действующему соглашению.

Артета пока не готов забрать повязку у Обамеянга, но предупреждает, что будущее 30-летнего габонца будет ключом к его решению.

"Чем большую стабильность мы сможем создать с помощью нашего капитана и игроков, тем яснее мы сможем передать фанатам то, что мы стараемся делать".

"Есть множество факторов, некоторые из которых мы не можем контролировать, но в данный момент все нормально. Прямо сейчас не время для меня менять некоторые вещи. Я еще недостаточно увидел, чтобы принимать соответствующие решения".

"Я бывал в клубах, где есть четыре-пять капитанов, но это, скорее, лидерская группа, чем капитаны. В конце концов повязку надевает кто-то один", — цитирует Артету Daily Mail.


Метки Арсенал, Артета, капитаны, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2020 12:00

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  1. wengerrrro 05.01.2020 12:18 # wengerrrro
    отдать Лено, ибо он единственный кто на 200% будет в клубе и через пять лет, и при этом в основе. единственный.

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  2. tot35 05.01.2020 12:04 # tot35
    Озил наденет в итоге

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