Давид Алаба заинтересовал "Челси"

"Челси" проявляет интерес к левому защитнику "Баварии" Давиду Алабе.

В этом сезоне главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард разочаровался в Маркосе Алонсо и Эмерсоне Палмери, которые могут покинуть "Стэмфорд Бридж" до конца января.



Лэмпард предпочел перевести на левый фланг обороны капитана Сесара Аспиликуэту, а позицию правого защитника доверил Рису Джеймсу. Одновременно Фрэнк обратился на трансферный рынок в поисках усиления левого края обороны.



Вот уже несколько месяцев с переходом в "Челси" связывают Бена Чилуэлла из "Лестера", однако наставник "лис" Брендан Роджерс дал ясно понять, что его клуб не продаст никого из своих лучших игроков в январе.



В этой ситуации, утверждает Daily Mirror, "синие" обратили внимание на Алабу, у которого остается 18 месяцев по контракту в Мюнхене.



Прямо сейчас продажа Давида может принести "Баварии" около 60 миллионов фунтов, тогда как далее стоимость 27-летнего австрийца будет падать ввиду истекающего контракта.



В прошлом сезоне Алаба выиграл свой восьмой титул Бундеслиги и, по слухам, открыт к новому вызову в карьере.