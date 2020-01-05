"Интер" проявил интерес к Погба

"Интер" стал еще одним клубом, проявившим интерес к полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба.

Несмотря на слова главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера о том, что Погба не уйдет из клуба в январе, будущее Поля на "Олд Траффорд" выглядит крайне туманным.



Погба продолжают сватать в "Реал" и "Ювентус", однако Daily Mirror в эксклюзивном материале утверждает, что еще одним претендентом на игрока сборной Франции стал "Интер".



Наставник "Интера" Антонио Конте является большим поклонником таланта Погба, а Поль в свою очередь был бы рад воссоединиться с тренером, с которым они вместе поработали в "Ювентусе".



Сообщается, что клуб с "Сан-Сиро" уже обозначил свой интерес к Погба, однако "Юнайтед" сообщил, что хочет взамен от "Интера" нападающего Лаутаро Мартинеса, который оценивается в 80 миллионов фунтов.



Стоит отметить, что 22-летний аргентинец, сформировавший успешный дуэт с экс-нападающим "Юнайтед" Ромелу Лукаку, также вызывает интерес со стороны "Барселоны".