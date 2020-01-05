"Эвертон" хочет арендовать Хамеса Родригеса

Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти надеется пригласить в свой новый клуб плеймейкера "Реала" Хамеса Родригеса.

В свое время Анчелотти довелось поработать с Родригесом не только в "Реале", но и в "Баварии", и теперь, утверждает Daily Mirror, Карло задумал снова воссоединиться с 28-летним игроком сборной Колумбии.



Родригес провел в Мюнхене два сезона на правах аренды, а прошлым летом вернулся в Мадрид, где совершенно себя не проявляет, поэтому главный тренер "Реала" Зинедин Зидан едва ли будет препятствовать уходу Хамеса.



Данный трансфер выглядит рискованным, учитывая затяжной спад формы Хамеса, поэтому "ириски" планируют изначально лишь взять Родригеса в аренду до конца сезона.