Алдервейрелд объяснил, почему решил остаться в "Тоттенхэме"
Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд объяснил, почему он подписал новый контракт со своим клубом.
Напомним, Алдервейрелд мог бы стать свободным агентом в конце этого сезона, однако вскоре после прихода Жозе Моуриньо на должность главного тренера Тоби заключил новый контракт до 2023 года.
По слухам, теперь 30-летний бельгиец получает 150 тысяч фунтов в неделю, однако бельгиец уверяет, что деньги не были его мотивацией.
"В финансовом отношении клуб приложил усилия, чтобы показать мне свое желание сохранить меня, и за это я уважаю их".
"Возможно, где-нибудь еще я бы мог зарабатывать гораздо больше, но я выбрал преданность. Это кое-что значит".
"Я поговорил с женой, с которой у нас второй ребенок на подходе. В первую очередь я спросил ее: "Чего ты хочешь?" Она сказала, что будет рада остаться, ей нравится быть здесь, но я могу решить, как хочется мне", — сообщил Алдервейрелд The Telegraph.
05.01.2020 08:00
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