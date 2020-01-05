Алдервейрелд объяснил, почему решил остаться в "Тоттенхэме"

Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд объяснил, почему он подписал новый контракт со своим клубом.

Напомним, Алдервейрелд мог бы стать свободным агентом в конце этого сезона, однако вскоре после прихода Жозе Моуриньо на должность главного тренера Тоби заключил новый контракт до 2023 года.



По слухам, теперь 30-летний бельгиец получает 150 тысяч фунтов в неделю, однако бельгиец уверяет, что деньги не были его мотивацией.



"В финансовом отношении клуб приложил усилия, чтобы показать мне свое желание сохранить меня, и за это я уважаю их".



"Возможно, где-нибудь еще я бы мог зарабатывать гораздо больше, но я выбрал преданность. Это кое-что значит".



"Я поговорил с женой, с которой у нас второй ребенок на подходе. В первую очередь я спросил ее: "Чего ты хочешь?" Она сказала, что будет рада остаться, ей нравится быть здесь, но я могу решить, как хочется мне", — сообщил Алдервейрелд The Telegraph.