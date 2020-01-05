Адриан: "Клопп — лучший тренер в мире прямо сейчас"

Голкипер "Ливерпуля" Адриан считает, что сейчас наставнику "красных" Юргену Клоппу нет равных в мире.

При Клоппе "Ливерпуль" добился колоссального прогресса, уже выиграл Лигу Чемпионов и сейчас стремительно движется к своему первому титулу Премьер-Лиги.



Адриан считает, что ключ к успеху "красных" — в единстве. По мнению испанского голкипера, сейчас даже Хосеп Гвардиола находится в тени у Клоппа.



"Он капитан нашего корабля. Игроки работают и сражаются вместе, а он старается находиться для нас решения проблем и заставляет нас чувствовать, что команда важнее кого-либо одного. Не имеет значения, кто играет – каждый готов побеждать".



"Я бы сказал, что прямо сейчас он лучший тренер в мире. Каждый поддерживает его, и мы как скала, а скалу сложно разбить. Фанаты и люди вокруг нас как семья, потому что мы заботимся друг о друге".



"Конечно, Гвардиола провел отличное время в "Барселоне", они выиграли все, но я думаю, теперь время "Ливерпуля". Нам нужно продолжать двигаться, но в то же время наслаждаться этим приятным моментом", — сообщил Адриан Daily Mail.