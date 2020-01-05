МЮ готов предложить Лингарда плюс 45 млн. фунтов за Мэддисона

"Манчестер Юнайтед" готов предложить своего плеймейкера Джесси Лингарда плюс 45 миллионов фунтов в обмен на полузащитника "Лестера" Джеймса Мэддисона.

Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер считает Мэддисона ключевым элементом к следующей стадии перестройки "Юнайтед" и ради этого даже готов принести в жертву Лингарда.



Несмотря на отсутствие результативных действий в Премьер-Лиге в течение целого года, Джесси находится на хорошем счету у Сульшера, причем играет на позиции плеймейкера.



Как утверждает Daily Mirror, на "Олд Траффорд" оценивают Лингарда в 40 млн. фунтов и надеются использовать 27-летнего англичанина, чтобы убедить "Лестер" отпустить Мэддисона.



В идеале Сульшер хотел бы осуществить эту сделку уже в январе, но в реальности "Юнайтед", скорее всего, придется подождать до окончания сезона.



При этом самого Джеймса "дьяволы" надеются заманить увеличенной почти втрое зарплатой — с нынешних 55 до 150 тыс. фунтов в неделю. В "Лестере" столько никто не получает.