Эшпириту Санту высказался насчет интереса МЮ у Хименесу

Главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту заявил, что ничего не знает об интересе "Манчестер Юнайтед" к нападающему Раулю Хименесу.

Хименес великолепно проводит этот сезон, забив уже 17 голов за "волков" во всех соревнованиях. А на текущей неделе в прессе появились слухи о намерении "Юнайтед" приобрести Рауля.



"Красные дьяволы" находятся в поисках нового форварда после того, как проиграли борьбу дортмундской "Боруссии" за Эрлинга Бреута Холанда, и после 0:0 с "Юнайтед" в Кубке Англии Нуну не стал исключать подобный переход.



"Оле (Гуннар Сульшер) ничего не говорил мне на этот счет. Однако трансферное окно открыто, а когда оно открыто, случиться может всякое. Мы рады обладать Раулем", — цитирует Эшпириту Санту Daily Mirror.