"Ювентус" не отпустит Рабьо в январе

"Ювентус" не отпустит полузащитника Адриена Рабо в Премьер-Лигу в это трансферное окно.

На днях в итальянской прессе появились слухи, что Рабьо может стать разменной монетой в сделке по возвращению полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в "Ювентус".



Также Рабьо, который присоединился к чемпионами Серии А из ПСЖ в качестве свободного агента прошлым летом, сватают в "Арсенал" и "Эвертон".



Действительно, Адриен пока не стал основным игроком в Турине, сыграв лишь 12 матчей за "Ювентус" во всех соревнованиях в этом сезоне, однако Goal утверждает, что главный тренер Маурицио Сарри и боссы клуба сохраняют веру в Рабьо.



Таким образом, 24-летний француз, чей контракт рассчитан до 2023 года, не покинет "Ювентус" в январе, однако по окончании сезона ситуация может измениться.