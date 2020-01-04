Сульшер уверен, что Гринвуд станет основным игроком в "Юнайтед"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что нападающий Мейсон Гринвуд непременно станет основным игроком для "красных дьяволов".

Дебютировав за первую команду "Юнайтед" в марте 2019, уже в октябре Гринвуд заключил со своим родным клубом новый долгосрочный контракт.



В этом сезоне 18-летний англичанин наколотил семь мячей в Премьер-Лиге и Лиге Европы, подменяя Маркуса Рэшфорда с Антони Мартиалем, однако Сульшер не сомневается, что Мейсон пойдет гораздо дальше.



"Он значительно вырос. Он стал крепче духом и физически, что, конечно, ожидаемо от 18-летнего парня. Он провел с нами уже около 12 месяцев, и он добился великолепного прогресса".



"Он обладает уверенностью в себе и показывает хорошую игру, даже в больших матчах Премьер-Лиги. Он сыграл много кубковых матчей, и в них тоже был хорош".



"Поэтому мы продолжим доверять ему все больше и больше, пока он не станет основным игроком, потому что это непременно случится", — цитирует Сульшера Goal.