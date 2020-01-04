Клопп: "Эвертон" на 100 процентов в другой ситуации"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп предупредил, что в воскресенье его команде будет противостоять совсем другой "Эвертон", нежели четыре недели назад, когда "красные" уверенно выиграли мерсисайдское дерби в Премьер-Лиге со счетом 5:2.

Сокрушительное поражение в дерби с "Ливерпулем" в начале декабря стало одним из катализаторов изменений, которые произошли с "ирисками" за последний месяц.



"Эвертон" пригласил на должность главного тренера Карло Анчелотти, который выиграл два своих первых матча на новом месте работы, а в третьем потерпел поражение от "Манчестер Сити" в упорной борьбе.



"Красные" же за этот месяц провели кучу матчей и сейчас находятся не в идеальном состоянии в плане свежести и травм, поэтому Клопп заранее готовится к тяжелейшей игре.



"Какое изменение я заметил в "Эвертоне" с момента последней встречи? Изменилось настроение".



"Мы еще не смотрели видео с ними, но очевидно то, что их команда находится в сенсационном настроении и набрала хороший ход, тогда как у другой команды проблемы".



"Это изменение, которое бросается в глаза. Три-четыре недели "Эвертон" играл с постоянными вопросами насчет Марку Силвы, и такая ситуация никогда не бывает хорошей".



"И в тот момент они наткнулись на нас, когда мы находились на пике формы, были на 100 процентов сосредоточены и сыграли в свой лучший футбол. Мы могли бы отправиться на "Гудисон Парк", и матч был бы другим".



"Теперь у них на 100 процентов другая ситуация, нежели несколько недель назад. Мы знаем это, поэтому мы не делаем сравнений с прошлой встречей — мы просто ищем решения к этому матчу", — цитирует Клоппа Evening Standard.